Благоустройство омской парковки завершилось убийством

Первомайский районный суд Омска завершил рассмотрение уголовного дела об убийстве, происшедшем в результате конфликта при благоустройстве парковки. Оно расследовалось по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Конфликт возник 26 июля 2020 года, когда обвиняемый облагораживал парковку у жилого дома - убирал мусор и высаживал цветы. Спор возник после того, как, по словам обвиняемого, старший по дому при уборке придомовой территории перебрасывал через забор мусор на парковку.

«В результате конфликта мужчина нанес один удар кулаком в область головы потерпевшего, после чего поднял с земли бревно и ударил им потерпевшего по голове, от чего последний упал на землю. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался в больнице», - говорится о дальнейшем развитии событий на сайте прокуратуры Омской области.

Суд приговорил обвиняемого к восьми с половиной годам исправительной колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на один год. Кроме того, суд взыскал с него в пользу супруги погибшего 1,2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

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