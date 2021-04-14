Замминистра омского правительства подозревают во взяточничестве

В Омске арестована заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Марина Степанова. Решение о мере пресечения принял Куйбышевский районный суд по ходатайству следствия.

В отношении чиновника возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и п. «г» ч. 7 ст. 204 (коммерческий подкуп в крупном размере).

«По версии следствия, Степанова, занимая должность заместителя министра и обладая как директор организационно-распорядительными полномочиями в отношении некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской области», действуя в интересах общества с ограниченной ответственностью, получила от руководителя этого общества в виде взятки 2 млн руб. за выполнение действий и общее покровительство при исполнении и беспрепятственной оплате заключенных договоров по выполнению работ по капитальному ремонту жилых домов и общего имущества в многоквартирных домах, и оказываемых услуг», - сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

В другом деле говорится о коммерческом подкупе в размере немногим менее 200 тыс. руб. В офисе и дома у Марины Степановой прошли обыски.

Как писали Sibnovosti.ru, бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова объявлена в федеральный розыск. Она является фигурантом уголовного дела, которое расследуется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области