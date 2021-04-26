В Омске задержан начальник городского УМВД полковник Евгений Быков

Операцию по задержанию начальника УВД по г. Омску полковник полиции Евгений Быков провели сотрудники регионального ФСБ24 апреля. Быков подозревается в получении очередной взятки в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщают «Вести».

По сообщению СК России по Омской области на основании переданных УФСБ России по Омской области материалов в отношении Евгеняи Быкова возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Кроме этого, задержан один из подчиненных Быкова — руководитель структурного подразделения УМВД России по г. Омску Михаил Лебедев.

По мнению следствия, Быков и Лебедев за осуществление общего покровительства предпринимательской деятельности незаконно получили около четырех миллионов рублей. По решению Кировского районного суда г. Омска задержанные заключены под стражу, ведётся следствие.

Напомним, Евгений Быков возглавил УВД по г. Омску осенью 2019 года.