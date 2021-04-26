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18 лет в колонии строгого режима проведёт омич, убивший сожительницу

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Омск
16:10 26 Апреля 2021
суд, убийство, происшествия
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Приговор жителю Омска, который в июле прошлого года убил с особой жестокостью убил свою сожительницу, вынес Омский областной суд. Обвиняемый получил 18 лет колонии строго режима и 2,5 млн рублей в пользу матери убитой в качестве возмещения морального вреда.

Напомним, летом прошлого года подсудимый зашел в гости к своей знакомой, которая была беременна от него и намеревалась выносить и родить ребенка. В какой-то момент между молодыми людьми возник конфликт, девушка укусила своего возлюбленного, а он, разозлившись схватил железную трубу и нанес женщине многочисленные удары, от которых она скончалась. Испугавшись содеянного, мужчина решил скрыть следы преступления. Он поджег одежду и диван погибшей.

На суде мужчина заявил, что раскаивается в случившемся, но полностью свою вину не признает. Он сказал, что намерения убивать бывшую возлюбленную он не имел, а совершил преступление в состоянии аффекта.

 

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