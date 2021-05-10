На охоте пропал министр здравоохранения Омской области

В Омской области на охоте пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский. В области ведутся масштабные поиски.

Сообщение о том, что пропал Александр Мураховский, поступило в полицию 8 мая. Как выяснилось, он уехал на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района и после этого не выходил на связь. Около суток знакомые министра пытались найти его сами, но безуспешно.

«В поисковом районе развернут штаб. В мероприятиях по розыску задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, охотинспекторы, волонтеры поисковых отрядов и местные жители. Для исследования труднопроходимых заболоченных участков местности привлечена техника повышенной проходимости. Задействуется вертолет и беспилотные летательные аппараты», - сообщили в управлении МВД России по Омской области.

Поиск дал первый результат – 9 мая в 6,5 км от охотбазы был найден квадроцикл, на котором уехал чиновник.

Александр Мураховский был назначен министром здравоохранения Омской области в ноябре 2020 года. До этого он возглавлял БУЗ «Городская клиническая больница №1».

Фото: портал правительства Омской области