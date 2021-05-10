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Омский министр нашелся в селе

Главная Происшествия
Омск
16:24 10 Мая 2021
министр, поиски, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омской области найден пропавший ранее министр здравоохранения. Александр Мураховский вышел из леса к селу Баслы.

«Сегодня в 14:30 часов по местному времени установлено местонахождение Мураховского А. Г., разыскиваемого на территории Большеуковского района Омской области. Из села Баслы он доставляется в районную больницу», - сообщили в управлении МВД России по Омской области.

ТАСС уточнил, что министр находится в нормальном состоянии.

Как писали Sibnovosti.ru, Александр Мураховский направился в лес на охоту на квадроцикле 7 мая. На следующий день друзья чиновника сообщили о том, что он перестал выходить на связь. В поисках приняли участие сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС, а также волонтеры.

Фото: сайт управления МВД России по Омской области

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