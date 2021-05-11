Главе омского поселения предъявлено обвинение в халатности после крупного пожара

Главе Уленкульского сельского поселения Омской области предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Уголовное дело было возбуждено после крупного пожара в деревне Каракуль.

По версии следственного управления СКР по Омской области, глава поселения не обеспечила первичные меры пожарной безопасности. В частности, вокруг Каракуля не обустроили противопожарные минерализованные полосы.

Крупный пожар произошел 6 мая. Болотистая местность с камышом подходит к строениям деревни. Распространению огня способствовал сильный ветер. В результате было уничтожено 14 жилых домов, не считая прочих строений, техники и т. д.

Всего в деревне Каракуль проживает менее 100 человек.

Фото: сайт главного управления МЧС по Омской области