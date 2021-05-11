11 мая
Омск
погода +6 °C
74.14
 
€ 89.51
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Главе омского поселения предъявлено обвинение в халатности после крупного пожара

Главная Происшествия
Омск
09:40 11 Мая 2021
пожар, скр, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Главе Уленкульского сельского поселения Омской области предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Уголовное дело было возбуждено после крупного пожара в деревне Каракуль.

По версии следственного управления СКР по Омской области, глава поселения не обеспечила первичные меры пожарной безопасности. В частности, вокруг Каракуля не обустроили противопожарные минерализованные полосы.  

Крупный пожар произошел 6 мая. Болотистая местность с камышом подходит к строениям деревни. Распространению огня способствовал сильный ветер. В результате было уничтожено 14 жилых домов, не считая прочих строений, техники и т. д.

Всего в деревне Каракуль проживает менее 100 человек.  

Фото: сайт главного управления МЧС по Омской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Омска: Омский министр нашелся в селе

Омский министр нашелся в селе

10 Мая 2021 г.
Операция по поиску Александра Мураховского завершена
Новости Омска: На охоте пропал министр здравоохранения Омской области

На охоте пропал министр здравоохранения Омской области

10 Мая 2021 г.
В поисковом районе развернут штаб
Новости Омска: 18 лет в колонии строгого режима проведёт омич, убивший сожительницу

18 лет в колонии строгого режима проведёт омич, убивший сожительницу

26 Апреля 2021 г.
Он забил беременную девушку железной трубой и поджег тело
Новости Омска: В Омске задержан начальник городского УМВД полковник Евгений Быков

В Омске задержан начальник городского УМВД полковник Евгений Быков

26 Апреля 2021 г.
Он подозревается в получении взятки
Новости Омска: Замминистра омского правительства подозревают во взяточничестве

Замминистра омского правительства подозревают во взяточничестве

14 Апреля 2021 г.
Марина Степанова заключена под стражу
Новости Омска: Благоустройство омской парковки завершилось убийством

Благоустройство омской парковки завершилось убийством

15 Марта 2021 г.
Рассмотрение уголовного дела завершилось в Первомайском райсуде
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омичи разгромно проиграли одному из лидеров ФНЛ

Омичи разгромно проиграли одному из лидеров ФНЛ

9 Мая 2021 г.
«Томь» сохранила шансы остаться в ФНЛ на будущий сезон
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru