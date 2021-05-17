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Больничный переулок в Омске оправдывает название

Главная Происшествия
Омск
11:13 17 Мая 2021
дтп, рейтинг, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
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Самыми аварийно-опасным участком дорожной сети Омска является Больничный переулок. Это следует из результатов исследования, проведенного компанией «АльфаСтрахование».

Исследование было проведено по итогам прошлого года. В нем учитывались ДТП, происшедшие с клиентами компании, располагающими полисами ОСАГО и каско. Согласно проведенным подсчетам, на Больничный переулок пришлось 18,9% таких аварий. Он значительно опередил две другие дороги, вошедшие в топ-3 – ул. 70 лет Октября и ул. Мира (менее 13%). Основная магистраль Омска – Красный путь – в этом рейтинге оказалась на пятом месте (10,8%).

«Здесь (в Больничном переулке – Sibnovosti.ru)  расположены здание омской администрации, госпиталь для ветеранов войн, а также военный госпиталь № 425. Кроме того, переулок находится практически в самом центре города, рядом с ним много офисных центров и жилых домов», - отметили авторы исследования.

По данным Госавтоинспекции Омской области, в 2020 году в регионе произошло 2,5 тыс. аварий, в которых погибли 200 человек, а 3.2 тыс. были травмированы.

Фото: сайт управления МВД России по Омской области

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