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Суд в Омске рассмотрит дело о травме ребенка на батуте

Главная Происшествия
Омск
13:11 24 Мая 2021
ребенок, уголовное, травма
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омске завершили расследование уголовного дела, возбужденного после того, как девочка сломала ногу, прыгая на батуте. Инцидент произошел еще в 2018 году.

Уголовное дело было возбуждено по п. «б» и «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка). Обвинение было предъявлено индивидуальному предпринимателю, которой принадлежал батутный парк в одном из омских кинотеатров.

По данным следственного управления СКР по Омской области, четырехлетняя девочка, которой никто не рассказал о правилах безопасного поведения на аттракционе, столкнулась на батуте с другим ребенком и сломала ногу. В ведомстве также отметили, что обвиняемая свою вину не признала.

Как писали Sibnovosti.ru, 30 мая 2019 года в Улан-Удэ из-за сильного ветра перевернулся надувной батут, установленный на ул. Терешковой. Тогда серьезные травы получили пять детей.

Фото: pixabay.com

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