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Омский легкоатлет скончался во время тренировки

Главная Происшествия
Омск
07:31 25 Мая 2021
спортсмен, забег, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омске скончался член сборной России по легкой атлетике, спринтер Григорий Маляренко. Ему было 22 года.

Смерть наступила во время тренировки, которая проходила в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Сибирский нефтяник».

«Во время занятий легкоатлету стало плохо, бригада скорой помощи прибыла на место оперативно, однако спасти жизнь спортсмена не удалось», - рассказали в министерстве по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области.

«Радио Сибирь» со ссылкой на ведомство сообщило, что Григорий Маляренко регулярно проходил медицинские обследования, имел допуск к тренировкам и соревнованиям. В легкоатлетическом манеже соблюдается комфортный температурный режим.

Следственное управление СКР по Омской области приступило к доследственной проверке обстоятельств происшедшего.

Григорий Маляренко выступал в беге на 60 и 110 м с барьерами. В 2017 и 2019 годы он выигрывал чемпион России среди юниоров.

Фото: страница «Sborbeg - Легкая атлетика» в соцсети «ВКонтакте»

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