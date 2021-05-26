В семь районов Омской области вернули подачу воды

В Омской области восстановили водоснабжение, прерванное ранее из-за аварии на магистральном трубопроводе. Отключения коснулись семи районов региона.

Прорыв произошел вчера утром. Без воды остались примерно 30 тыс. человек в Омском, Азовском, Марьяновском, Любинском, Москаленском, Называевском и Исилькульском районах. Как сообщил ТАСС заместитель гендиректора АО «Омскоблводопровод» Алексей Калиновский, из-за износа трубы диаметром 720 мм на ней образовалась продольная трещина.

Ликвидировать аварию пришлось в тяжелых условиях – вчера температура воздуха в Омской области достигала плюс 35 градусов. Впрочем, сегодня погода резко изменится. По данным главного управления МЧС по Омской области, ожидается сильный ветер порывами 18-23 м/с, кратковременный дождь, гроза, возможен град.

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