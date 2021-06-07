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Экс-директор омского реабилитационного центра пошел под суд за похищение человека

Главная Происшествия
Омск
12:53 7 Июня 2021
центр, похищение, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Советский районный суд Омска рассмотрит уголовное дело экс-директора реабилитационного центра «Инновационный центр реабилитации и наркологии «Мир». Обвинительное заключение по делу утвердил первый заместитель прокурора Омской области.

Обвинение было предъявлено по п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). По данным региональной прокуратуры, в 2016 году обвиняемый похитил и более полугода содержал в реабилитационном центре омича. При этом наркозависимого больного заковывали в наручники. Как пояснили в надзорном ведомстве, целью преступления было «извлечение ежемесячной прибыли за лечение от наркозависимости,

Вину в совершении преступления бывший директор «Мира» не признал.

Фото: pixabay.com

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