Экс-директор омского реабилитационного центра пошел под суд за похищение человека

Советский районный суд Омска рассмотрит уголовное дело экс-директора реабилитационного центра «Инновационный центр реабилитации и наркологии «Мир». Обвинительное заключение по делу утвердил первый заместитель прокурора Омской области.

Обвинение было предъявлено по п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). По данным региональной прокуратуры, в 2016 году обвиняемый похитил и более полугода содержал в реабилитационном центре омича. При этом наркозависимого больного заковывали в наручники. Как пояснили в надзорном ведомстве, целью преступления было «извлечение ежемесячной прибыли за лечение от наркозависимости,

Вину в совершении преступления бывший директор «Мира» не признал.

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