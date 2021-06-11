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Омского школьника арестовали за рассылку ложных сообщений о минировании объектов

Главная Происшествия
Омск
13:09 11 Июня 2021
арест, сообщение, школьники
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омске арестовали местного жителя, который рассылал ложные сообщения о минировании объектов. Им оказался 17-летний школьник.

По данным управления МВД России по Омской области, юноша учится в 11-м классе одной из городских школ. Весной этого года он разослал десятки таких сообщений, выбирая в качестве «заминированных» социальные объекты и учебные заведения.

«По всем указанным фактам в УМВД России по городу Омску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - говорится в сообщении областного главка полиции.

В ведомстве отметили, что в ходе следственных действий подозреваемый пытался вывести из строя ноутбук.

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