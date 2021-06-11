Омского школьника арестовали за рассылку ложных сообщений о минировании объектов

В Омске арестовали местного жителя, который рассылал ложные сообщения о минировании объектов. Им оказался 17-летний школьник.

По данным управления МВД России по Омской области, юноша учится в 11-м классе одной из городских школ. Весной этого года он разослал десятки таких сообщений, выбирая в качестве «заминированных» социальные объекты и учебные заведения.

«По всем указанным фактам в УМВД России по городу Омску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - говорится в сообщении областного главка полиции.

В ведомстве отметили, что в ходе следственных действий подозреваемый пытался вывести из строя ноутбук.