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Две девочки и спасавший их мужчина утонули в Иртыше

Главная Происшествия
Омск
08:18 5 Июля 2021
дети, река, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омской области три человека утонули в Иртыше. В их числе две девочки.

Трагедия произошла в селе Троицкое Омского района региона. Трое детей начали тонуть, и им на выручку бросился 32-летний мужчина. Одну девочку он успел спасти, двое других в возрасте 14 лет и он сам погибли.

По данным прокуратуры Омской области, возбуждено уголовное дело по ст. 109 и 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, халатность). В следственном управлении СКР по региону сообщили, что это не первый случай гибели детей на омских водоемах этим летом. 30 июня у рабочего поселка Марьяновка утонула 11-летняя девочка, а 1 июля у села Куликово - 17-летний подросток.

Как писали Sibnovosti.ru, 7 июля прошлого года три человека утонули в Оби в Новосибирске. Они спасали 12-летнюю девочку, которая осталась жива.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю

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