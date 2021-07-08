Из-за измены жены омич трижды пытался свести счеты с жизнью

44-летний вахтовик из Омска решил свести счёты с жизнью из-за измены жены, но остался жив. Сообщение об этом появилось 2 июля в местных СМИ.

Вернувшись с вахты мужчина «поймал» свою супругу в объятьях любовника. Устраивать разборки мужчина не стал, но посадил в машину своих детей 12 и 7 лет, а выехав на трассу, мужчина решил свести счёты с жизнью. Для начала, он направил авто на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. Авария была не очень серьёзной, поэтому мужчина прибавил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет.

Похоже в этот день у ангелов-хранителей была сдача квартальных отчётов, иначе везение мужчины не объяснить: травмы мужчины оказались настолько легкими, что он сам пришёл в себя. Дети, к счастью, тоже не пострадали, и пока их осматривали очевидцы, омич вышел на дорогу и бросился под автомобиль. Правда, снова неудачно, травмы были столь незначительными, что мужчина поднялся самостоятельно и повторил попытку. После этого мужчину доставили в БСМП-1 на подоспевшей машине скорой.

Медики диагностировали у него ушиб легкого, травму позвоночника и травматический шок. Но стоило пострадавшему немного прийти в себя, как он снова попытался попытался осуществить задуманное и выпрыгнул из окна палаты, которая находилась на 9 этаже. Падение вновь не принесло желаемого результата, лежащего на земле омича заметили медики, его вернули в больницу и оказали необходимую помощь. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.

Фото: Владимир Веленгурин/omsk.kp.ru