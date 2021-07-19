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Вынесен приговор по делу руководителя омских «Черноглазовских мельниц»

Главная Происшествия
Омск
11:45 19 Июля 2021
суд, приговор, предприятие
Автор: Sibnovosti.ru
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Руководитель омского ОАО «Черноглазовские мельницы» Евгений Спиренков приговорен к восьми годам колонии общего режима. Бизнесмен признан виновным по нескольким статьям УК РФ: ч. 5 и 6 ст. (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности), ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч. 2 ст. 199.2 (сокрытие денежных средств от уплаты налогов).

Эпизоды уголовного дела относятся к 2017-2019 годам. Так, по данным следственного управления СКР по Омской области, Евгений Спиренков сокрыл от взыскания с «Черноглазовских мельниц» денежные средства предприятия почти на 26 млн руб. В качестве директора ПАО «Жатва» он растратил вверенное ему на хранение зерно на 44,7 млн руб. Кроме того, бизнесмен похитил зерно более чем на 16 млн руб.

«В ходе следствия Спиренков вину не признал, в счет возмещения причиненного преступлением ущерба следствием был наложен арест на имущество Спиренкова - дома и земельные участки, находящиеся в Одинцовском районе Московской области, на общую сумму 71 млн руб.», - говорится в сообщении следственного управления.

Ранее «Черноглазовские мельницы» являлись одним из крупнейших производителей муки в Омской области. Но в январе 2019 года компания был признана банкротом. О возбуждении уголовного дела Sibnovosti.ru писали в марте 2019-го.  

Сегодня в Куйбышевском районном суде Омска начинается рассмотрение уголовного дела трех участников организованной группы, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). По данным областной прокуратуры, в 2019-2020 годы они похитили у логистической компании «Зерно Сибири» почти 99 млн руб.

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