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Ми-8 вернулся в омский аэропорт из-за отказа автопилота

Главная Происшествия
Омск
14:46 22 Июля 2021
вертолет, посадка, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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Вертолет Ми-8 после отказа автопилота вернулся в аэропорт Омск-Центральный. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку обстоятельств происшедшего.

Авиаинцидент произошел 21 июля. Ми-8 направлялся в районный центр Тевриз. По данным следственного управления, на его борту находились три члена экипажа и два пассажира. Никто из них не пострадал.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура уточнила, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «ЮТэйр – Вертолетные услуги». Оно выполняло санитарный рейс.

Как писали Sibnovosti.ru, 16 июля этого года самолет Ан-28 авиакомпании «СиЛА», выполнявший рейс Кедровый – Томск, сел а тайге после отказа обоих двигателей. При приземлении он перевернулся, но обошлось без жертв.

Фото: сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР

 

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