Число погибших в омском ДТП достигло четырех человек

Крупное ДТП произошло в Омской области. В результате него погибли четыре человека.

Авария случилась в минувшее воскресенье на территории Крутинского района региона. По предварительным данным управления МВД России по Омской области, водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где его автомобиль врезался в УАЗ.

На месте ДТП погибли водитель, а также двое пассажиров ВАЗа. Как сообщил ТАСС, позднее в больнице скончался водитель УАЗа. Семь пассажиров УАЗа также госпитализированы. В их числе двое пятилетних мальчиков и двое подростков.

Вчера же на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области столкнулись легковые автомобили Nissan Tiida и Nissan X-Trail столкнулись с грузовым автомобилем International с полуприцепом. В результате грузовик загорелся, пять человек были госпитализированы.

Фото: сайт управления МВД России по Омской области