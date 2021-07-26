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Число погибших в омском ДТП достигло четырех человек

Главная Происшествия
Омск
09:14 26 Июля 2021
дтп, погибшие, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупное ДТП произошло в Омской области. В результате него погибли четыре человека.

Авария случилась в минувшее воскресенье на территории Крутинского района региона. По предварительным данным управления МВД России по Омской области, водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где его автомобиль врезался в УАЗ.

На месте ДТП погибли водитель, а также двое пассажиров ВАЗа. Как сообщил ТАСС, позднее в больнице скончался водитель УАЗа. Семь пассажиров УАЗа также госпитализированы. В их числе двое пятилетних мальчиков и двое подростков.

Вчера же на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области столкнулись легковые автомобили Nissan Tiida и Nissan X-Trail столкнулись с грузовым автомобилем International с полуприцепом. В результате грузовик загорелся, пять человек были госпитализированы.

Фото: сайт управления МВД России по Омской области

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