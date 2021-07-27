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Убивший щенков омич признан невменяемым

Главная Происшествия
Омск
11:18 27 Июля 2021
приговор, животные, убийство
Автор: Sibnovosti.ru
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Омич, убивший несколько щенков и разместивший видео об этом в соцсетях, признан невменяемым. От уголовной ответственности он освобожден.

Процесс завершился в Центральном районном суде Омска. Он проходил в закрытом режиме. Приговор вступил в законную силу.

«В отношении гр. В. применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», - говорится в сообщении суда.

На видео «гр. В» топит двух щенков в ведре, а третьего калечит электрической пилой. Уголовное дело было возбуждено в начале этого года. Оно расследовалось по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).

Фото: pixabay.com

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