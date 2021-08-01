Шесть человек пострадали в ДТП с участием Renault и Skoda в Омской области

Два легковых автомобиля столкнулись на автодороге Тюмень – Омск в Омской области. Обошлось без жертв, но в ДТП пострадало шесть человек, включая троих детей.

Авария произошла на территории Крутинского района региона. По предварительным данным омской полиции, водитель Renault Duster выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Skoda.

«В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю Renault и его пассажирам: женщине 1988 года рождения и мальчику 2016 года рождения, а также пассажирам Skoda: женщине 1991 года рождения, девочкам 2012 и 2016 годов рождения», - говорится в сообщении на странице Госавтоинспекции Омской области в соцсети «ВКонтакте».

Как писали Sibnovosti.ru, в конце июля также на территории Крутинского района произошло крупное ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2107 и УАЗ. Его жертвами стали четыре человека.

Фото: страница Госавтоинспекции Омской области в соцсети «ВКонтакте»