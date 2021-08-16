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Омский подросток получил травму в городском парке

Главная Происшествия
Омск
12:01 16 Августа 2021
подросток, парк, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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В парке им. 300-летия Омска на подростка упала часть металлической конструкции. Прокуратура Кировского округа города приступила к проверке обстоятельств случившегося.

Инцидент произошел 14 августа. По данным областной прокуратуры, вечером несовершеннолетний омич пришел отдыхать с друзьями. На него обрушилась часть металлической конструкции на входе в парк. В результате подросток получил телесные повреждения.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка уполномоченных должностных лиц по обеспечению безопасности нахождения граждан на территории парка», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года  две девочки 14 лет и спасавший их мужчина утонули в омском селе Троицкое. Тогда было возбуждено уголовное дело по ст. 109 и 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, халатность).

Фото: страница парка им. 300-летия города Омска в соцсети «ВКонтакте»

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