В Омской области уволили второго министра здравоохранения за время пандемии

Омский губернатор Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову. Официальное сообщение об этом размещено на портале областного правительства.

«Это решение - взвешенное. Принималось оно по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзором РФ инцидента, который произошёл 27 октября в городе Омске. Наша главная задача - делать все, чтобы такие инциденты не повторялись больше», - прокомментировал свое решение глава области.

Как писали Sibnovosti.ru, в тот день в Омске два автомобиля скорой помощи привезли пациентов к зданию министерства здравоохранения. Это произошло после того, как медицинские учреждения города не смогли принять больных. Скорые везли пожилых пациентов с подозрением на COVID-19 с кислородной поддержкой. Когда кислород стал заканчиваться, они поехали к зданию министерства. На следующий день стало известно об отставке заместителя министра здравоохранения Анастасии Маловой.

Это уже вторая отставка омского министра здравоохранения во время пандемии. Напомним, в апреле в отставку ушел Дмитрий Вьюшков, которого и сменила Ирина Солдатова. Кто заменит Ирину Солдатову, пока неизвестно.