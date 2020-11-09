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В Омской области главврач стал министром здравоохранения

Главная Политика
Омск
08:02 9 Ноября 2020
министр, здравоохранение, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
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Новым министром здравоохранения Омской области стал Александр Мураховский. О назначении сообщил портал правительства региона.

В 2018 году Александр Мураховский, работающий в системе здравоохранения с 1995 года, возглавил БУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1».   

«Всего за два года на базе учреждения открыт региональной сосудистый центр для лечения острого коронарного синдрома и острых нарушений мозгового кровообращения с применением рентгенохирургических методов диагностики и лечения», - говорится в пресс-релизе омского правительства о результатах его работы на этом посту.

В 2020-м Александр Мураховский стал главврачом еще одного медицинского учреждения Омской области - БУЗ «Городская клиническая больница №1».

Напомним, что на прошлой неделе в отставку была отправлена министр здравоохранения региона Ирина Солдатова. Это произошло после того, как в Омске из-за отсутствия мест в больницах два автомобиля скорой помощи привезли пациентов к зданию министерства здравоохранения.

Фото: портал правительства Омской области

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