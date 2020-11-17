Мэр Калачинска в Омской области подал в отставку

В омском городе Калачинске вновь придется выбирать мэра. Занимавший этот пост Александр Черняк подал в отставку.

«Да, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С момента регистрации заявления (он) не исполняет обязанности, рассмотрение заявления включено в повестку калачинского городского совета на среду», - сообщили ТАСС в городской администрации.

Отставка произошла на фоне скандала случившегося на прошлой неделе. Тогда сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулем которого находился мэр. Как показало тестирование, градоначальник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Александр Черняк проработал мэром всего около полугода. Горсовет избрал его на этот пост в июне 2020-го после смерти предшественника -Михаила Анисимова.

Калачинск расположен в 84 км к востоку от Омска. В городе проживает всего 2,3 тыс. человек.