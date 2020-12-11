Школьный сторож возглавила сельское поселение в Омской области

Совет депутатов Новоомского поселения Омской области выбрал главой поселения школьного сторожа Надежду Чекмареву. Об итогах голосования сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию поселения.

По данным информагентства, совету были представлены два претенденты. В их числе действующий глава Артур Лен и Надежда Чекмарева.

«Она, как называется, технический кандидат. Но за Чекмареву проголосовали шесть депутатов, а за Лена - четыре. Он шел на четвертый срок», - рассказали в администрации.

Новоомское поселение расположено в пригородном Омском районе региона. В его составе четыре населенных пункта, в которых проживает в общей сложности 6,8 тыс. человек. Большая часть из них – в поселке Новоомском.

Фото: сайт администрации Новоомского поселения