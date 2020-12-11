11 декабря
Омск
погода -10 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Школьный сторож возглавила сельское поселение в Омской области

Главная Политика
Омск
11:51 11 Декабря 2020
поселок, глава, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Совет депутатов Новоомского поселения Омской области выбрал главой поселения школьного сторожа Надежду Чекмареву. Об итогах голосования сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию поселения.

По данным информагентства, совету были представлены два претенденты. В их числе действующий глава Артур Лен и Надежда Чекмарева.

«Она, как называется, технический кандидат. Но за Чекмареву проголосовали шесть депутатов, а за Лена - четыре. Он шел на четвертый срок», - рассказали в администрации.

Новоомское поселение расположено в пригородном Омском районе региона. В его составе четыре населенных пункта, в которых проживает в общей сложности 6,8 тыс. человек. Большая часть из них – в поселке Новоомском.

Фото: сайт администрации Новоомского поселения 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Политика / НОВОСТИ
Новости Омска: Мэр Калачинска в Омской области подал в отставку

Мэр Калачинска в Омской области подал в отставку

17 Ноября 2020 г.
На прошлой неделе сотрудники ГИБДД задержали его в нетрезвом виде за рулем
Новости Омска: В Омской области главврач стал министром здравоохранения

В Омской области главврач стал министром здравоохранения

9 Ноября 2020 г.
Руководителем ведомства назначен Александр Мураховский
Новости Омска: В Омской области уволили второго министра здравоохранения за время пандемии

В Омской области уволили второго министра здравоохранения за время пандемии

6 Ноября 2020 г.
Ирину Солдатову отправили в отставку после инцидента 27 октября
Новости Омска: Пресс-конференция «Осенняя сессия омского городского совета». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Осенняя сессия омского городского совета». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

24 Сентября 2020 г.
Спикер - председатель омского городского совета Владимир Корбут
Новости Омска: Омский губернатор назначил двух новых министров

Омский губернатор назначил двух новых министров

1 Июня 2020 г.
Министерство экономики возглавила Анна Негодуйко, энергетики и ЖКК - Антон Гаак
Новости Омска: Омский губернатор прислушался к советнику

Омский губернатор прислушался к советнику

2 Апреля 2020 г.
Ирина Солдатова назначена министром здравоохранения области
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Пресс-конференция «XIV Открытый фестиваль документального кино «Сибирь» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «XIV Открытый фестиваль документального кино «Сибирь» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

8 Декабря 2020 г.
В Омской области покажут более 50 фильмов
Новости Омска: Пресс-конференция «Робофест - Омск Онлайн 2020» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Робофест - Омск Онлайн 2020» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

9 Декабря 2020 г.
Ее участники расскажут о предстоящих соревнованиях
Новости Омска: Омским властям посоветовали поторопить автобусы

Омским властям посоветовали поторопить автобусы

8 Декабря 2020 г.
Полпред президента в СФО провел в Омске заседание оперативного штаба
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru