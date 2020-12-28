Спикер заксобрания Омской области Владимир Варнавский стал рекордсменом Совета Европы

25 декабря Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава делегации Российской Федерации для участия в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в 2021-2026 годы.

Из сибиряков в делегацию вошли председатель законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский, его коллега в Амурской области Вячеслав Логинов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, председатель думы Кожевниковского района Томской области Тамара Ромашова и глава Читы Евгений Ярилов.

Интересно, что спикер омского парламента Владимир Варнавский стал рекордсменом среди коллег – в состав делегации он входит с 1996 года, когда Россия только вступила в Совет Европы. Варнавский в настоящее время является руководителем российской делегации.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы – один из трех основных подразделений Совета Европы. Первоочередными направлениями его деятельности являются мониторинг состояния местной и региональной демократии в странах Совета Европы на предмет соблюдения Европейской хартии местного самоуправления, включая соблюдение прав человека на местном уровне, а также наблюдения за муниципальными и региональными выборами.

Фото: сайт законодательного собрания Омской области