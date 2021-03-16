Мэра Омска отправляют в Госдуму РФ

Мэр Омска Оксана Фадина может сменить место работы. «Единая Россия» намерена выдвинуть ее кандидатом в депутаты Госдумы РФ.

О планах партии, касающихся предстоящей избирательной кампании, секретарь областного отделения «Единой России» Вадим Бережной рассказал омскому губернатору Александру Буркову.

«Обсуждается вопрос, чтобы в Государственной думе были представлены люди с достаточным хозяйственным опытом, которые могут контактировать с федеральным центром, имея должный уровень подготовки. В этой связи рассматривается кандидатура Оксаны Николаевны Фадиной, чтобы доверить ей возможность защищать интересы региона», – привел портал правительства Омской области слова Вадима Бережного на встрече с главой региона.

Александр Бурков назвал выбор, сделанный единороссами, «достойным». По его мнению, если Оксана Фадина будет работать в нижней палате российского парламента, это усилит позиции Омской области на федеральном уровне.

Оксана Фадина возглавляет Омск с декабря 2017 года. Ранее она работала министром экономики региона.

Предварительное голосование для отбора кандидатов в депутаты Госдумы РФ «Единая Россия» планирует провести с 24 по 30 мая в электронной форме.

Фото: «Омск Здесь»