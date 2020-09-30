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В Омск из кругосветки вернулась яхта «Сибирь»

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Омск
17:56 30 Сентября 2020
омск, путешествия, антарктида
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В исторический центр города - к Омской крепости – сегодня вернулась из кругосветки яхта «Сибирь», сообщает агентство «Омск Здесь».

Яхта прошла по Иртышу, Оби и Обской губе, затем по западной части Северного морского пути и через Беломорско-Балтийский канал прибыла в Санкт-Петербург, после чего по маршруту первооткрывателей добиралась до южного материка. Спустя 15 месяцев вернулась в Омск. Яхтсмены прошли более 30,5 тыс. морских миль (56,5 тыс. км).  

Главной цель экспедиции было достичь Антарктиды и поздравить полярную экспедицию на Беллинсгаузене с юбилеем.

«Самое главное, что мы назад вернулись. Это счастье, что мы смогли вернуться в назначенные сроки. Мы хотели в Антарктиду, мы туда пришли. Мы продемонстрировали в 16 государствах флаги России, Омской области и Омска, - сообщил заслуженный мастер спорта Сергей Щербаков. - И вернулись живыми, это самое главное. Все живы-здоровы, и наша ласточка тоже пришла в родной город».

Фото: РГО

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