Омский госуниверситет отделил археологию от истории

Омский государственный университет стал первым российским вузом, лицензировавшим магистерскую программу по археологии. Профиль откроется на историческом факультете с нового учебного года, сообщил «Омск Здесь» со ссылкой на пресс-службу университета.

Как уточнили в вузе, пока обучение будет осуществляться только на коммерческой основе и в заочной форме. По предварительным данным, каждый семестр обойдется учащемуся в 20 тыс. руб.

«Археологи в России есть, но раньше это были выпускники укрупненной группы специальностей «История и археология». То есть в дипломе у них было написано «Историк». А конкретно «Археологию» мы лицензировали первыми», - рассказали в Омском государственном университете.

В числе предметов, которые будут изучать в этом профиле, археологическая геодезия, геоморфология, палеонтология, охранная археология и др.