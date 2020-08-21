Медики не обнаружили следов ядов в организме Алексея Навального

В ходе проведенного исследования следов ядов в организме Алексея Навального выявлено не было, сообщил заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) в Омске Анатолий Калиниченко.

«Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз «отравление» остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление», - цитирует Калиниченко ТАСС.

При этом врач сообщил, что СМИ поставленный диагноз разглашаться не будет.

Блогер почувствовал себя плохо на борту самолета, совершавшего перелет из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, из аэропорта Навальный был доставлен в тяжелом состоянии в больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП № 1).

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