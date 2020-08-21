21 августа
Омск
погода +16 °C
74.1
 
€ 87.73
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Медики не обнаружили следов ядов в организме Алексея Навального

Главная Общество
Омск
14:38 21 Августа 2020
омск, навальный, медицина, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В ходе проведенного исследования следов ядов в организме Алексея Навального выявлено не было, сообщил заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) в Омске Анатолий Калиниченко.

«Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз «отравление» остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление», - цитирует Калиниченко ТАСС.

При этом врач сообщил, что СМИ поставленный диагноз разглашаться не будет.

Блогер почувствовал себя плохо на борту самолета, совершавшего перелет из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, из аэропорта Навальный был доставлен в тяжелом состоянии в больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП № 1).

Фото yandex.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Омскую гимназию закрыли на капремонт после падения штукатурки

Омскую гимназию закрыли на капремонт после падения штукатурки

14 Августа 2020 г.
Учеников гимназии №88 распределят в ближайшие учебные заведения
Новости Омска: «ОмскЗдесь» покажет открытие выставки «Во имя жизни» в прямом эфире

«ОмскЗдесь» покажет открытие выставки «Во имя жизни» в прямом эфире

12 Августа 2020 г.
Трансляция открытия выставки начнется 13 августа в 16.00 на YouTube ОмскЗдесь в рамках онлайн-марафона #Cмотридома.
Новости Омска: К 20 августа омичи выберут место для стелы «Город трудовой доблести»

К 20 августа омичи выберут место для стелы «Город трудовой доблести»

10 Августа 2020 г.
На голосовании предложено три варианта
Новости Омска: В Омске сформировали совет главных врачей

В Омске сформировали совет главных врачей

7 Августа 2020 г.
Цель - повысить качество обслуживания пациентов
Новости Омска: День города в Омске завершился лазерным шоу

День города в Омске завершился лазерным шоу

3 Августа 2020 г.
Праздник прошел в условиях ограничительных мер
Новости Омска: В России отмечают день ВДВ

В России отмечают день ВДВ

2 Августа 2020 г.
В городах страны сегодня пройдут традиционные встречи ветеранов и ныне служащих десантников.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Телепремьера документального фильма «35 зим» - история театра мод «ОбраZ» на телеканале «Продвижение»

Телепремьера документального фильма «35 зим» - история театра мод «ОбраZ» на телеканале «Продвижение»

20 Августа 2020 г.
Картина рассказывает о том, как создавалась омская школа дизайна
Новости Омска: Иван Дворный: чемпион, заключенный, почетный гражданин в Америке

Иван Дворный: чемпион, заключенный, почетный гражданин в Америке

17 Августа 2020 г.
Иван Дворный: «Я понимаю, что, наверное, не прав, но в голове постоянно сидит: не играл бы я в баскетбол, пахал бы в ...
Новости Омска: Вслед за московским «Динамо» омский «Авангард» обыграл «Спартак»

Вслед за московским «Динамо» омский «Авангард» обыграл «Спартак»

18 Августа 2020 г.
Решающую шайбу забросил Максим Чудинов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru