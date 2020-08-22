Алексея Навального отправили на лечение в Германию

Сегодня из омского аэропорта вылетел самолет в Германию. На его борту находится блогер Алексей Навальный, который пройдет лечение в ФРГ.

О вылете самолета сообщил ТАСС со ссылкой на портал Flightradar. По данным информагентства, лечение будет проходить в берлинской клинике «Шарите».

Как писали Sibnovosti.ru, в минувший четверг блогер почувствовал себя плохо на борту самолета, совершавшего перелет из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, из аэропорта Алексей Навальный был доставлен в тяжелом состоянии в больницу скорой медицинской помощи №1.

Фото: страница Алексея Навального в соцсети Facebook