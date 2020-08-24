24 августа
Омск
74.42
 
€ 87.9
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

В атмосферу Омска выброшены отравляющие вещества

Главная Общество
Омск
17:30 24 Августа 2020
воздух, выбросы, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Омске зафиксирован крупный выброс отравляющих веществ в атмосферу. Об этом сообщает «Общественное телевидение России».

По данным центра экологического мониторинга минприроды, ночью в северной части города концентрация аммиака и сероводорода была превышена в 2,5 раза. Там расположены крупнейшие нефтехимические предприятия. Какой именно завод допустил утечку, пока не установлено. Результаты исследований переданы в Роспотребнадзор.

Как писали Sibnovosti.ru, Омск участвует в федеральном проекте «Чистый воздух». Он предполагает снижение уровня загрязнения воздуха здесь до 20%.

Фото: «Общественное телевидение России»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Алексея Навального отправили на лечение в Германию

Алексея Навального отправили на лечение в Германию

22 Августа 2020 г.
Самолет с блогером на борту вылетел из Омска
Новости Омска: Медики не обнаружили следов ядов в организме Алексея Навального

Медики не обнаружили следов ядов в организме Алексея Навального

21 Августа 2020 г.
В ходе проведенного исследования следов ядов в организме Алексея Навального выявлено не было.
Новости Омска: Омскую гимназию закрыли на капремонт после падения штукатурки

Омскую гимназию закрыли на капремонт после падения штукатурки

14 Августа 2020 г.
Учеников гимназии №88 распределят в ближайшие учебные заведения
Новости Омска: «ОмскЗдесь» покажет открытие выставки «Во имя жизни» в прямом эфире

«ОмскЗдесь» покажет открытие выставки «Во имя жизни» в прямом эфире

12 Августа 2020 г.
Трансляция открытия выставки начнется 13 августа в 16.00 на YouTube ОмскЗдесь в рамках онлайн-марафона #Cмотридома.
Новости Омска: К 20 августа омичи выберут место для стелы «Город трудовой доблести»

К 20 августа омичи выберут место для стелы «Город трудовой доблести»

10 Августа 2020 г.
На голосовании предложено три варианта
Новости Омска: В Омске сформировали совет главных врачей

В Омске сформировали совет главных врачей

7 Августа 2020 г.
Цель - повысить качество обслуживания пациентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Алексей Навальный госпитализирован в Омске

Алексей Навальный госпитализирован в Омске

20 Августа 2020 г.
Самолет компании «Сибирь», на котором из Томска в Москву летел блогер, совершил экстренную посадку в Омске
Новости Омска: Федеральная премьера фильма «Человек за кадром» на телеканале «Продвижение»

Федеральная премьера фильма «Человек за кадром» на телеканале «Продвижение»

19 Августа 2020 г.
Показ состоится 22 августа в 18:00
Новости Омска: Телепремьера документального фильма «35 зим» - история театра мод «ОбраZ» на телеканале «Продвижение»

Телепремьера документального фильма «35 зим» - история театра мод «ОбраZ» на телеканале «Продвижение»

20 Августа 2020 г.
Картина рассказывает о том, как создавалась омская школа дизайна
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru