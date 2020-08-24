В атмосферу Омска выброшены отравляющие вещества

В Омске зафиксирован крупный выброс отравляющих веществ в атмосферу. Об этом сообщает «Общественное телевидение России».

По данным центра экологического мониторинга минприроды, ночью в северной части города концентрация аммиака и сероводорода была превышена в 2,5 раза. Там расположены крупнейшие нефтехимические предприятия. Какой именно завод допустил утечку, пока не установлено. Результаты исследований переданы в Роспотребнадзор.

Как писали Sibnovosti.ru, Омск участвует в федеральном проекте «Чистый воздух». Он предполагает снижение уровня загрязнения воздуха здесь до 20%.

Фото: «Общественное телевидение России»