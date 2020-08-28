Омские рестораны и кинотеатры откроются в начале сентября

В Омской области снимают ряд ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Решение об этом было принято вчера на заседании регионального оперативного штаба.

Со 2 сентября смогут возобновить работу заведения общепита, расположенные в закрытых помещениях. При этом фуд-корты по-прежнему остаются закрытыми. Кроме того, с этого же дня разрешена работа уличных аттракционов, общественных бань, учебных и логопедических центров для детей, санаториев.

«Деятельность кинотеатров в Омской области возобновится с 4 сентября при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Старт театрального сезона планируется на 18 сентября. Разрешено проведение деловых мероприятий с количеством участников до 50 человек», - отмечается также в сообщении портала правительства Омской области.

Одновременно в регионе сохранили режим повышенной готовности. Масочный режим продлен до 29 сентября.

Фото: портал правительства Омской области