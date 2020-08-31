«Коля – гол»

Николай Мариненко для многих болельщиков со стажем в Омске - имя легендарное. Его звезда взошла и засверкала на хоккейном небосклоне страны в середине и конце 80-х -начале 90-х. Феноменальный кистевой бросок, тонкое понимание игры, богатырское здоровье, потрясающая самоотдача и трудолюбие - вот составляющие успеха этого мощного форварда в составах различных клубов.

Наше досье

Николай Николаевич Мариненко – нападающий, мастер спорта, родился 14 января 1963 года. Воспитанник омского хоккея.

Играл за «Авангард» («Шинник», Омск, 1981, 1984, 1985, 1989, 1990, 1995-1997, провел 332 матча, забросил 231 шайбу), «Авангард»-ВДВ (Омск, 1995-1997, 12 матчей, 9 шайб), СКА (Новосибирск, 1982, 1983, 76 матчей, 15 шайб), «Химик» (Воскресенск, 1986-1988, провел 118 матчей, забросил 27 шайб), «Ладу» (Тольятти, 1991, 1992, 106 матчей, 55 шайб), СКА-«Амур» (Хабаровск, 1997, 1998, 62 матча, 26 шайб), СКА-«Амур»-2 (Хабаровск, 1998, один матч, одна шайба), «Рубин» (Тюмень, 1999, 12 матчей, 3 шайбы).

Бронзовый призер чемпионата МХЛ 1996 года. Лучший снайпер команды 1985 года – 58 шайб, 1989 – 50, 1990 года – 36. Лучший бомбардир «Авангарда» 1985, 1989, 1990, 1996 годов. Занимает 3-е место в списке снайперов команды за всю историю (231 шайба).

Лучший снайпер «Лады» (Тольятти) 1991 – 42 шайбы, СКА-«Амура» (Хабаровск) 1997 – 23 шайбы. В чемпионатах страны забросил 367 шайб (второй показатель среди воспитанников омского хоккея). Обладатель приза «Рыцарю атаки» – для игрока, чаще других забрасывавшего три и более шайб в одном матче (1994/1995). Играл за сборную России-2 (провел 6 матчей, забросил одну шайбу).

Рекорды Мариненко – 7 шайб в одном матче и 58 шайб в 52 играх в чемпионате 1985 года.

Работал тренером в ДЮСШ «Авангард». На данный момент проводит индивидуальные тренировки.

А мог стать и футболистом

Первой секцией маленького Коли Мариненко могла стать секция борьбы, куда по настоянию мальчика, отвела его мама. Но по возрасту парню было еще рано выходить на борцовский ковер, а поэтому Николай получил совет от тренера прийти через год. Расстраиваться мальчуган долго не стал и с друзьями по двору уже через два дня отправился на стадион «Сибирский Нефтяник», чтобы попробовать свои силы в футболе и хоккее.

Летом – футбол, зимой, соответственно, хоккей. Стандартный набор занятий ребят тех лет. Интересно, что у Коли все стало получаться практически сразу и в футболе, и в хоккее. И если в «канадской забаве на льду» Мариненко старался всегда быть впереди своих друзей–партнеров, то есть играть в нападении, то вот в футболе нашему герою была отведена роль стража ворот. И получалось-то у него очень даже неплохо, но хоккей в итоге пересилил.

Первые шаги по большом льду

В 1976 году Мариненко окончательно определился со своим любимым занятием. Хоккей все больше времени занимал у юного паренька. Он играл на первенство города за «Сибирский Нефтяник». Кстати, в то время этот турнир в Омске собирал довольно приличное количество зрителей. Причем, ходили зрители на все возрасты, а их, по регламенту, у каждого городского клуба должно было быть пять. Так вот, болели за всех, начиная с самых юных.

В 1977 году Мариненко получает приглашение от тренера Щукина попробовать свои силы в специализированной хоккейной школе, располагавшейся на стадионе «Динамо», причем, условие было следующим - мальчишки обязаны были продолжать играть за свои клубы, чтобы не терять игрового тонуса, и три раза в неделю проводить тренировки на старейшем городском стадионе. Такой график Щукина дал свои результаты незамедлительно. Высекая из юных талантов умение терпеть и играть «через не могу», понимать и осознавать, что такое дисциплина, не только игровая, но и бытовая, тренер в тоже время позволял мальчишкам «творить» на льду.

В 1978 году омичи отправляются на междугородний турнир в Темиртау, где занимают первое место и право участия на региональных соревнования в следующем сезоне. В 1979-м сибиряки становятся лучшими и на первенстве Советского Союза в своем регионе. Дальше - финал чемпионата в Северодонецке. Соперники более чем грозные: ЦСКА, «Динамо» Москва, «Трактор» Челябинск. Всего десять команд. Омичи – новички турнира такого уровня. Кстати, в этот город наша команда прибыла с неполными тремя пятерками. Многие удивлялись и посмеивались, как играть-то будут. Играть было действительно непросто. Итог - восьмое место. Несмотря на все невзгоды, омская команда произвела очень приятное впечатление на хоккейный бомонд, а Николай Мариненко мог стать лучшим бомбардиром турнира.

Перед последним матчем заключительного тура между свердловским «Автомобилистом» и челябинским «Трактором» наш земляк шел на первом месте в споре бомбардиров, опережая лидера атак хозяев льда, нападающего Леонида Трухно, на одну заброшенную шайбу. Казалось, что удача совсем рядом, но итоговый счет матча был обескураживающим - 14:1 в пользу «Автомобилиста». Естественно, конкурент Мариненко пополнил свой лицевой счет с лихвой. Утешением омскому нападающему стали приглашения в различные команды высшего хоккейного света. Звали в Киев, в Минск, в Свердловск. Но Николай решил остаться в родном городе - и не зря. В том же году главный тренер омской команды мастеров «Шинник» Марк Судат пригласил восемь молодых дарований на предсезонные сборы своей команды. В этом списке был и Мариненко.

Взлетная полоса

Пройдя все предсезонные сборы с командой, Мариненко провел порядка четырех матчей за «Шинник» и в новом сезоне уже примерил форму новосибирского СКА. Служба в армии не принесла омскому пареньку особой радости. Отыграв под руководством опытнейшего тренера Валерия Золотухина полтора сезона, последние полгода Николай провел в части, как говорится, «в сапогах». Дождавшись дембеля, омич возвращается в родной город и проводит уже два полноценных сезона в команде мастеров, после которых все же начинает рассматривать предложения из клубов высшей лиги. Настойчиво зовет Казань, не унимается Свердловск, активна Рига. Вот, в рижское «Динамо» к Юрзинову-старшему Мариненко и отправился на двухнедельные смотрины. Динамовские тренировки останутся в памяти омича надолго, а еще неизгладимое впечатление произведет общение с великим Балдерисом. Интеллигент во всем, Балдерис казался жителем другой планеты. Его манера двигаться, общаться была неподражаема. На льду просто суперпрофессионал. Немудрено, что даже в почтенном возрасте он умудрился практически сходу начать играть за «Миннесоту» в НХЛ.

Казалось бы, все складывается для сибиряка в Прибалтике неплохо, но Николай все же принимает решение осмотреть Урал, где его с распростертыми объятиями ждал рулевой «Автомобилиста» Альберт Федоров. И начались тяжелые тренировочные будни предсезонки. Весь июль уральцы работали на земле. Тяжело, но необходимо. Впереди ожидался непростой сезон. Мариненко пахал, как и все, но мыслями был уже в хоккейных баталиях нового хоккейного года. И вдруг его хоккейная судьба делает новый поворот. Омича в срочном порядке выдергивают в Москву на комиссию по переходам, где в доступной форме доводят до сведенья игрока, что выступать он может в новом сезоне только за одну команду – воскресенский «Химик».

Опытнейший тренер Владимир Васильев разглядел в сибиряке талант забивного нападающего и решил не самыми праведными способами заполучить парня в свою команду. Мариненко дали двое суток на разрешение ситуации в Свердловске. По прибытию в Подмосковье пообещали в течение месяца окончательно определиться с его будущим в команде. Месяц прошел в тяжелейшей работе и ожиданиях. Васильев молчал. Николай решился на разговор. Но, как таковой, беседы не вышло.

На вопрос омича: «Что дальше?» Ответ был краток: «Иди и работай, ты в команде».

В итоге, Мариненко на три года остался без выходных и отпуска.

Васильев строил новую, боевую команду. Команду, готовую к решению серьезных задач. Коллектив был разномастный, бывало всякое. Но, что интересно, как бы ни складывались отношения в команде за кромкой льда, в игре партнеры готовы были порвать любого соперника друг за друга. Здесь, в Воскресенске, Мариненко четко осознал смысл девиза: «Один за всех и все за одного».

Николай выходил на лед во второй пятерке вместе с Трухно, Ваниным, Давыдкиным и Смирновым. Играли и в большинстве, и меньшинстве, и почти всегда, начиная игру в четыре звена, заканчивали в три. В первом сезоне в высшей лиге отечественного хоккея Мариненко отличился девять раз. Для дебютанта более чем прилично.

По окончанию этого же сезона омич получил звание мастера спорта. Казалось бы, живи и радуйся, можно немного расслабиться. Но у Васильева были другие планы на Мариненко. Утвердившись в своей правоте по поводу таланта омича, опытнейший наставник добавил индивидуальных нагрузок нападающему, как бы проверяя его на характер. Характер у нашего героя был всегда. Стиснув зубы, Николай работал на износ, до тошноты, до рвоты. Через не могу, на морально волевых. Партнеры удивлялись силе духа сибиряка, тренер был доволен. Второй сезон давался чуть проще дебютного. Работа летом не прошла даром, и результат не заставил себя ждать. Под новый год Мариненко получает вызов во вторую сборную СССР, на турне по Канаде в преддверии Олимпийских игр в Калгари. Руководил сборной Моисеев. Из «Химика» вместе с Николаем были вызваны еще двое его партнеров: Брагин и Щюренко.

Костяк же команды составляли московские динамовцы. Лидерами были Вожаков, Билялетдинов, Леонов. Сборная СССР должна была сыграть семь матчей с олимпийской национальной командой Канады под руководством Дэйва Кинга (будущего тренера магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2005/2006) и опробовать построенную к началу Олимпиады ледовую арену «Седел Дом». Серию советские хоккеисты в итоге проиграли. Матчи двух противоборствующих систем не обходились без драк, что было обычным явлением того времени. Омич поучаствовал и в этой «обязательной процедуре», вкусив все прелести встреч с североамериканцами. Кстати, ворота «Кленовых листьев» в той серии защищал, будущая звезда НХЛ - Грант Фюр.

Третий сезон в «Химике» Мариненко начинал в ранге если не ветерана, то, во всяком случае, человека, знающего себе цену. Добавляли уверенности, а, может, где-то и самоуверенности очередные приглашения в рижское и московское «Динамо». Да и пришедший в Омске к руководству «Авангарда» Леонид Киселев тоже не забывал напомнить о себе. В итоге новый поворот в хоккейной судьбе Николая - и вот, он на родной земле в форме омского клуба. Болельщики в городе сходили с ума от такой удачи. Мариненко - в «Авангарде». Из воскресенского «Химика», из высшего хоккейного света, в Сибирь, в Омск. Почти фантастика.

«Авангард» - «Лада»

Два сезона Мариненко ковал славу омского хоккея в составе родного клуба. Его кистевые броски приводили в экстаз болельщиков и наводили ужас на соперников. «Коля – гол», так любовно окрестили его земляки. В той команде Киселеву удалось собрать приличный коллектив: Елаков, Жилинский, Поляков, Архипов, Храмцов. Болельщику было на кого посмотреть.

Но в 1991 году Николай отправляется в Тольятти, приняв предложение главного тренера «Лады» Тычкина. Едет туда он еще с одним лидером «Авангарда» Сергеем Елаковым. Не разобравшись в ситуации и не зная всех нюансов расставания с омской командой, болельщики стали вешать ярлыки на новоявленных игроков «Лады». Мариненко терпел и молчал, не отвечая на байки в прессе. Верой и правдой он отыграл за автозаводцев два сезона, став лучшим снайпером и бомбардиром. В течение этого времени в «Ладе» сменился рулевой, на тренерский мостик зашел Геннадий Цыгуров. Мариненко работалось с мэтром отечественного тренерского цеха легко. Одинаковые взгляды на хоккей объединяли. И все же хотелось домой.

Бронзовые медали и звонок пана Глинки

В 1994 году нападающий вновь примерил форму «Авангарда», поиграв за фарм-клуб. Но это лишь помогло Николаю набрать физические кондиции и, как говорится, вкатиться в сезон. И вновь «Коля – гол» - один из лучших в команде, бомбардир и вновь болельщик любит его как раньше. У Мариненко была своя точка или, как сейчас принято говорить, «офис». Чуть правея от круга вбрасывания в зоне соперника. Если шайба оказывалась у него в этой точке…. Беда для вратаря была неминуема. Кисти нападающего работали безотказно, как конвейер.

По этому поводу есть одна история. В Омск на товарищеские игры в паузе чемпионата пожаловала сборная Харбина. Понятно, что уровень китайского хоккея и по сей день невысок, а тогда в девяностые… Ну, вы понимаете. Обычно в таких матчах наставник более сильной команды дает место в составе молодым хоккеистам или тем, кто восстанавливаются от травм. (Сейчас принято говорить, что состав был смешанным). Киселев – тренер «Авангарда» решил на первую из трех запланированных игр выставить почти оптимальный коллектив. В итоге хозяева на льду СКК им. Виктора Блинова (в те года он именовался СКК «Иртыш») к третьему периоду вели с двухзначным счетом. 12:1. Шесть шайб на счету Мариненко. Причем все шайбы сибиряк забросил со своей точки, как говорится, не напрягаясь. После очередной такой пропущенной шайбы, китайский страж ворот, не объясняя причин, покинул свои владения и направился в раздевалку, чем изрядно удивил всех, кто был на льду, на скамейках запасных и на трибунах. Как говорится, психанул. Тренерскому штабу китайской команды долго пришлось уговаривать своего расстроенного вратаря, чтобы тот вернулся на лед. Тот наотрез отказывался. Повисла пауза в матче. Из положения вышли следующим способом. В «рамку» китайцев встал омский вратарь, благо какого-то жесткого регламента у этих игр не было. В итоге Мариненко успел, вколотил еще одну шайб харбинцам, и на третий период уже не выходил, досматривая матч с трибуны. Говорят, после этого случая китайский страж ворот, завершил свою карьеру в хоккее.

К портрету

Партнер Мариненко по «Авангарду», защитник Константин Маслюков.

«Мариненко болельщики называли «Коля – гол», в команде еще звали «Коля- индеец». Во-о-от такая голова, такие плечи, такие ручищи. Ножки, может, не самые выдающиеся, короткие. Но когда к нему защитник подъезжал, он его отодвигал и так бросал – там ее не видно, как летит. Сегодня таких бросков не встретишь».

В 1996 году «Авангард» завоевывает свои первые медали отечественного чемпионата. Бронза! В те годы для Омска это было как золото! Город как будто сошел с ума. Хоккеисты считались небожителями. Лето прошло в эйфории. В 1997 году Мариненко получает сразу два предложения сменить клуб, причем оба из дальнего зарубежья. На Николая выходят представители финского клуба, и в один из дней на телефонном проводе оказывается никто иной, как пан Иван Глинка, возглавлявший на тот момент клуб «Всетин». Глинка предлагал контракт на очень приличных условиях. От таких предложений обычно не отказываются, но в «Авангарде» тоже строили свои планы на Мариненко. В итоге Николай решает остаться в команде на ближайший сезон, а через месяц оказывается без работы. Хоккейный роман с «Авангардом», похоже, был завершен навсегда.

Хабаровск – Тюмень – Челябинск

Перед ставшим уже возрастным игроком остро стал вопрос: играть или вешать коньки на гвоздь. Мариненко чувствовал, что сил еще вагон, да и предложения не заканчивались, но «Авангард» выставил за игрока серьезные отступные, которые не все клубы в то непростое в финансовом плане время могли себе позволить потратить на возрастного, пусть и забивного нападающего. Казалось бы, тупик. Но все, же судьба игрока сделала еще один зигзаг.

Хабаровский СКА-«Амур» решил все финансовые вопросы и подписал с Мариненко годичный контракт. Омичу пришлось не только вновь набирать форму, но и доказывать руководству дальневосточников свою состоятельность как снайпера. В 35 лет это делать, согласитесь, не просто. Но ему вновь удалось осилить этот путь. О Мариненко опять заговорили как о стабильном забивном форварде. И все же возраст берет свое. Восьмичасовые перелеты сказываются, природу не обманешь. Взвесив все за и против, Николай принимает решение не продлевать контракт с клубом и начинает поиск новой команды. Зовут в Тюмень, в Челябинск. Удается договориться с «Рубином». В 12 матчах забрасывает три шайбы. Вследствие чего «Мечел» (Челябинск) пожелал воспользоваться услугами нападающего. На предновогоднем турнире Мариненко планомерно отгружает в ворота хабаровской команды несколько шайб и … вдруг руководства СКА–«Амур» решает вернуть потраченные деньги за Мариненко в Омск, и выставляет тот же счет, который отпугивает всех желающих. Все. Занавес. Карьера игрока завершена.

Как часто…

Как часто в нашей жизни бывает так, что свой путь кумиры прошлых лет заканчивают незаметно. Эта история не про нашего героя. Мариненко и по завершению карьеры игрока не закончил выходить на лед. Играет за ветеранов, тренирует любительские коллективы, благо в Омске достаточно любительских хоккейных лиг. В общим и сейчас Николай Николаевич, как говорится, в хоккее…

Блиц

Любимый цвет – красный.

Любимый праздник – Новый год.

Любимое блюдо – борщ, приготовленный женой.

Любимый напиток – морс.

Любимая музыка – по настроению.

Предпочтения в одежде – та, в которой комфортно, свободно.

Любимая марка автомобиля – «Жигули». Любимое число – шесть.

Любимый кинофильм – «Влюблен по собственному желанию».

Любимый актер – Олег Янковский

Лучший партнер в карьере – Константин Буценко.

Болейте за наших и будьте здоровы.

Павел Сергеевич

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»