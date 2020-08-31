Омская прокуратура требует выдать разрешение на ввод в строй домов ЖК «Волна»

Прокуратура Омска потребовала от мэрии выдать разрешение на ввод в эксплуатацию нескольких домов, расположенных на бульваре Архитекторов. Такие действия надзорный орган предпринял по итогам проведенной проверки.

Речь идет о трех многоквартирных домах - №1б, 1в и 1г. Застройщиком выступило ООО «Строительные технологии». В строительстве участвовало 289 граждан.

«В выдаче указанных разрешений было отказано по причине отсутствия у застройщика правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором осуществлялось строительство домов», - пояснили в прокуратуре позицию муниципалитета.

В ведомстве же подчеркнули, что по состоянию на момент проведения проверки, на земельный участок было зарегистрировано право субаренды застройщика, соответственно, данное право является действующим.

По данным профильных омских сайтов, три дома на бульваре Архитекторов входят в жилой комплекс «Волна».

Фото: сайт жилого комплекса «Волна»