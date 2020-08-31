31 августа
Омск
погода +30 °C
73.8
 
€ 87.83
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Омская прокуратура требует выдать разрешение на ввод в строй домов ЖК «Волна»

Главная Общество
Омск
16:33 31 Августа 2020
строительство, дома, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Прокуратура Омска потребовала от мэрии выдать разрешение на ввод в эксплуатацию нескольких домов, расположенных на бульваре Архитекторов. Такие действия надзорный орган предпринял по итогам проведенной проверки.

Речь идет о трех многоквартирных домах - №1б, 1в и 1г. Застройщиком выступило ООО «Строительные технологии». В строительстве участвовало 289 граждан.

«В выдаче указанных разрешений было отказано по причине отсутствия у застройщика правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором осуществлялось строительство домов», - пояснили в прокуратуре позицию муниципалитета.

В ведомстве же подчеркнули, что по состоянию на момент проведения проверки, на земельный участок было зарегистрировано право субаренды застройщика, соответственно, данное право является действующим.

По данным профильных омских сайтов, три дома на бульваре Архитекторов входят в жилой комплекс «Волна».

Фото: сайт жилого комплекса «Волна»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Омские рестораны и кинотеатры откроются в начале сентября

Омские рестораны и кинотеатры откроются в начале сентября

28 Августа 2020 г.
Региональный штаб утвердил новый этап снятия ограничительных мер
Новости Омска: В атмосферу Омска выброшены отравляющие вещества

В атмосферу Омска выброшены отравляющие вещества

24 Августа 2020 г.
Их источник еще не определен
Новости Омска: Алексея Навального отправили на лечение в Германию

Алексея Навального отправили на лечение в Германию

22 Августа 2020 г.
Самолет с блогером на борту вылетел из Омска
Новости Омска: Медики не обнаружили следов ядов в организме Алексея Навального

Медики не обнаружили следов ядов в организме Алексея Навального

21 Августа 2020 г.
В ходе проведенного исследования следов ядов в организме Алексея Навального выявлено не было.
Новости Омска: Омскую гимназию закрыли на капремонт после падения штукатурки

Омскую гимназию закрыли на капремонт после падения штукатурки

14 Августа 2020 г.
Учеников гимназии №88 распределят в ближайшие учебные заведения
Новости Омска: «ОмскЗдесь» покажет открытие выставки «Во имя жизни» в прямом эфире

«ОмскЗдесь» покажет открытие выставки «Во имя жизни» в прямом эфире

12 Августа 2020 г.
Трансляция открытия выставки начнется 13 августа в 16.00 на YouTube ОмскЗдесь в рамках онлайн-марафона #Cмотридома.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: «Внедрение промышленными предприятиями наилучших доступных практик и технологий, снижающих нагрузку на окружающую среду» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

«Внедрение промышленными предприятиями наилучших доступных практик и технологий, снижающих нагрузку на окружающую среду» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

27 Августа 2020 г.
В Международном пресс-центре МКР-Медиа в Омске проходит стратегическая сессия «Внедрение промышленными предприя...
Новости Омска: На птицефабрике в Омской области уничтожат все поголовье

На птицефабрике в Омской области уничтожат все поголовье

29 Августа 2020 г.
В ЗАО «Иртышское» выявлен очаг птичьего гриппа
Новости Омска: Омский «Авангард» снова отыгрался

Омский «Авангард» снова отыгрался

26 Августа 2020 г.
Сибиряки одолели «Северсталь» после 0:2 в первом периоде
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru