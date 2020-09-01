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На «Омсктрансмаше» установили памятник танку Т-80

Главная Общество
Омск
17:00 1 Сентября 2020
памятник, завод, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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Памятник танку Т-80 установлен у центральной проходной «Омского завода транспортного машиностроения». Церемонию приурочили к 100-летию российского танкостроения.

«Памятник был изготовлен из настоящей боевой машины силами сотрудников завода. Сложная форма постамента, на котором разместился Т-80, выбрана неслучайно. По задумке авторов проекта, она символизирует препятствия, которые преодолевает танк, машина словно находится в движении», - говорится в сообщении «Омсктрансмаша».

Выпуск танков Т-80 в Омске начался в 70-х годах. По данном мэрии, с 1978 по 1991 год завод выпустил более 6 тыс. таких машин. В настоящее время омское предприятие в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод», входит в госкорпорацию «Ростех». Ранее на территории завода установили памятник Т-34.

31 августа 1920 года Сормовский завод выпустил первый советский танк. Он получил наименование «Борец за свободу тов. Ленин».

Фото: АО «Омсктрансмаш»

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