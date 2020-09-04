Новогодний вид Омска определит победитель конкурса

В Омске объявлен конкурс на разработку концепции городского общественного пространства к Новому году. Концепция победителя станет основой для новогодних мероприятий и оформления.

Подать заявку можно до 25 сентября. Концепция должна включать несколько обязательных элементов. В их числе, место установки главной городской елки в центре Омска, эскиз оформления, сценарий новогоднего представления и смета. Согласно одному из условий, концепция должна учитывать «исторический контекст территории».

«По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия определит трех финалистов. Победителя выберут в ходе народного голосования, которое будет проходить в период с 28 сентября по 4 октября», – уточнил официальному порталу мэрии и. о. директора муниципального департамента культуры Олег Федоренко.

Приз для победителя составит 100 тыс. руб. с учетом налогов.

Как писали Sibnovosti.ru, с концепцией новогоднего городка уже определились в Улан-Удэ. Там он будет оформлен в стиле дореволюционной верхнеудинской ярмарки.

Фото: pixabay.com