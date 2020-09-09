В Омске жителям бесплатно ставят прививки от гриппа

Жители Омска могут бесплатно вакцинироваться от гриппа, передает «Общественное телевидение России» (ОРТ). Там начали работу мобильные прививочные кабинеты, они обслуживают всех желающих, кроме детей.

Шесть передвижных лабораторий курсируют по городу и останавливаются в местах массового скопления людей, в основном возле торговых центров и рядом с остановками общественного транспорта. Медики используют российскую вакцину «Совиелягрипп».

При себе пациент должен иметь полис обязательного медицинского страхования, паспорт, а также оформить на месте согласие на процедуру. Врач и фельдшер сначала измеряют температуру и проводят опрос о наличии жалоб на здоровье, и, если противопоказаний нет, делают прививку.

«Я в прошлом году тоже делала прививку от гриппа, но была очень большая бюрократическая проблема. Надо и флюорографию пройти, и все анализы пройти, и потом ещё на совместимость вакцины. Если человек, вот как я, много лекарств принимает, это обязательно все проверяли», - сказала ОТР жительница Омска Елена Левченко.

Услуги мобильных прививочных кабинетов оказались очень популярными среди горожан. Ими уже воспользовались более тысячи омичей. Акция продлится до конца сентября.

Фото: «Общественное телевидение России»