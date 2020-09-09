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В Омске жителям бесплатно ставят прививки от гриппа

Главная Общество
Омск
18:31 9 Сентября 2020
грипп, вакцинация, жители
Автор: Sibnovosti.ru
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Жители Омска могут бесплатно вакцинироваться от гриппа, передает «Общественное телевидение России» (ОРТ). Там начали работу мобильные прививочные кабинеты, они обслуживают всех желающих, кроме детей.

Шесть передвижных лабораторий курсируют по городу и останавливаются в местах массового скопления людей, в основном возле торговых центров и рядом с остановками общественного транспорта. Медики используют российскую вакцину «Совиелягрипп».

При себе пациент должен иметь полис обязательного медицинского страхования, паспорт, а также оформить на месте согласие на процедуру. Врач и фельдшер сначала измеряют температуру и проводят опрос о наличии жалоб на здоровье, и, если противопоказаний нет, делают прививку.

«Я в прошлом году тоже делала прививку от гриппа, но была очень большая бюрократическая проблема. Надо и флюорографию пройти, и все анализы пройти, и потом ещё на совместимость вакцины. Если человек, вот как я, много лекарств принимает, это обязательно все проверяли», - сказала ОТР жительница Омска Елена Левченко.

Услуги мобильных прививочных кабинетов оказались очень популярными среди горожан. Ими уже воспользовались более тысячи омичей. Акция продлится до конца сентября.

Фото: «Общественное телевидение России»

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