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Пресс-конференция "Питание в школах" ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Общество
Омск
12:00 15 Сентября 2020
школы, питание, пресс-конференция
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа в Омске пройдет пресс-конференция об организации питания в школах.

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