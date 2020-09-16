Исполнительный директор «МКР-Медиа» вошел в состав правления НАТ

Очередное заседание правления Национальной ассоциации телерадиовещателей состоялось 15 сентября. На нем обсуждались итоги работы НАТ за 1 полугодие 2020 года, ситуация с выбором телеканалов «22 кнопки», взаимодействие с РАО, планы проведения отраслевых мероприятий и другие темы. Также был рассмотрен вопрос об изменении состава правления Ассоциации, которое покинул ряд старых членов в связи с уходом из медиаотрасли.

По предложению президента НАТ Эдуарда Сагалаева, в новый состав правления единогласно включен исполнительный директор холдинга «МКР-Медиа» Роман Климас.



«История моих успешных взаимоотношений с НАТ берёт своё начало в середине 90-х годов, когда региональная телекомпания «ТАКТ», где я тогда работал, стала одним из её первых членов. С 2016 года я сотрудничаю с НАТ в новом статусе - в качестве эксперта, продолжая стоять на защите интересов регионального вещания, для чего вместе с коллегами разработал и предложил целый ряд отраслевых инициатив, связанных с государственным регулированием и поддержкой СМИ. Включение в состав правления Ассоциации я расцениваю, прежде всего, как огромный кредит доверия, который предстоит оправдать и словом, и делом. Мой многолетний опыт работы, и статус «МКР-Медиа» как одного из крупнейших негосударственных межрегиональных российских холдингов в этом, безусловно, поможет», - прокомментировал Роман Климас.

Биография

Роман Игоревич Климас родился в Москве 2 июля 1977 года.

Свой первый журналистский материал в профессиональном СМИ опубликовал в 1991 году.

В медиа - с 1993 года. Стоял у истоков независимого телерадиовещания в г. Курске, в разное время работая в телекомпаниях "АТОН", ТВ КГУ, "ТАКТ", ГТРК "Курск", "ТВЦ-Курск", "СТС-Курск".

С 2000 по 2008 год также занимался преподавательской деятельностью на отделении журналистики КГУ и в Курском колледже культуры.

В 2002 году получил учёную степень кандидата филологических наук.



С 2007 гога работал на телеканале РЕН ТВ, последовательно занимая должности менеджера, ведущего менеджера Отдела региональных связей, ведущего менеджера Департамента ключевых рынков, начальника Отдела сетевого сервиса, заместителя директора Дирекции по региональному развитию. С 2015 года - в международном холдинге «МКР-Медиа»: директор Департамента по взаимодействию с государственными регулирующими органами и вещателями, заместитель генерального директора по вещанию, исполнительный директор.



Автор множества публикаций в профессиональных изданиях, постоянный автор «Кабельщика». В 2017 году награждён ведомственной наградой - благодарностью Министра связи и массовых коммуникаций РФ.

Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) – крупнейшее в России профессиональное некоммерческое объединение вещательных компаний.

Организация создана 31 августа 1995 года. В состав НАТ входят более 600 федеральных и региональных компаний, организаций и учреждений. Бессменным президентом ассоциации является Эдуард Сагалаев.

НАТ защищает права и интересы вещательных компаний на федеральном и региональном уровнях, участвует в разработке законодательной базы СМИ и массовых коммуникаций, программ развития цифровых ТВ-технологий, совершенствования порядка лицензирования телерадиовещания.

Ассоциация сегодня является экспертным и консультационным центром для телерадиокомпаний, авторитетным выразителем позиций вещателей в законодательных и исполнительных органах власти. В состав правления входят топ-менеджеры федеральных и региональных медиахолдингов и телеканалов, таких как ВГТРК, «Национальная Медиа Группа», «Первый канал», «Национальный телевизионный синдикат», «Эфир» (Казань), «Областное телевидение» (Екатеринбург), «СургутИнформТВ», «Дикое ТВ, АНО «Институт Развития Интернета» и других.

МКР-Медиа – международный медиахолдинг, управляющий перспективными и быстроразвивающимися мультимедийными проектами. Создан в 2014 году Межгосударственной Корпорацией Развития. Главным приоритетом деятельности «МКР-Медиа» является развитие международного сотрудничества с партнерами и авторитетными СМИ. В состав «МКР-Медиа» входят международная сеть «TV BRICS», общероссийский телеканал «Продвижение», сеть радиостанций «Радио Сибирь», «Первое интернациональное радио ПИ ФМ», интернет-порталы «Современный русский», «Сибновости», «Омск Здесь», «Агентство экономических новостей Киргизии», международный пресс-центр «МКР-Медиа» и другие активы в России и зарубежных странах.