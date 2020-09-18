На площадке хоккейной «Арены Омск» заложили фундамент

Стартовала активная фаза строительства «Арены Омск», рабочие завершают подготовку к созданию фундаментной плиты. На месте будущего спортивного объекта заложили капсулу – она стала символом начала строительства. Сам ледовый дворец будет частью современной хоккейной индустрии в Омске, включающей академию «Авангард» и сеть открытых ледовых площадок для школьников.

«Арена Омск» строится в рамках проекта корпоративной программы социальных инвестиций «Родные города» – ее реализует «Газпром нефть» в регионах своей деятельности. Работы на объекте стартовали в июне 2020 года.

Проект будущей арены разработан с учетом опыта лучших спортивных объектов мира. Ее площадь составит более 60 кв.м. Запланировано возведение двухъярусного кольцевого атриума с мощной акустикой, комплекса для зрителей, а также создание мультимедийный фасад. По задумке архитекторов, площадка сможет трансформироваться для проведения других спортивных соревнований, а также концертов. Проектом предусмотрено благоустройство территории около арены.

«Завершение строительства высокотехнологичного и комфортного ледового комплекса позволит сформировать в Омске современный хоккейный кластер, включающий профессиональный клуб, новейшую вместительную арену, детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок, которая на сегодня уже объединяет 35 хоккейных коробок. Такой системный подход к развитию хоккея обеспечит рост популярности этого вида спорта в регионе, а также позволит находить и готовить талантливых игроков национального и международного уровня», - прокомментировал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Проекта реализуется на условиях частно-государственного партнёрства между «Газпром нефтью», правительством России и правительством Омской области.

Добавим, что «Арена Омск» станет основной площадкой проведения молодежного чемпионата мира по хоккею. Активная подготовка к первенству уже ведется.