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На площадке хоккейной «Арены Омск» заложили фундамент

Главная Общество
Омск
17:45 18 Сентября 2020
омск, хоккей, строительство, спорт
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Стартовала активная фаза строительства «Арены Омск», рабочие завершают подготовку к созданию фундаментной плиты. На месте будущего спортивного объекта заложили капсулу – она стала символом начала строительства. Сам ледовый дворец будет частью современной хоккейной индустрии в Омске, включающей академию «Авангард» и сеть открытых ледовых площадок для школьников.

На площадке хоккейной «Арены Омск» заложили фундамент

«Арена Омск» строится в рамках проекта корпоративной программы социальных инвестиций «Родные города» – ее реализует «Газпром нефть» в регионах своей деятельности. Работы на объекте стартовали в июне 2020 года.

На площадке хоккейной «Арены Омск» заложили фундамент

Проект будущей арены разработан с учетом опыта лучших спортивных объектов мира. Ее площадь составит более 60 кв.м. Запланировано возведение двухъярусного кольцевого атриума с мощной акустикой, комплекса для зрителей, а также создание мультимедийный фасад. По задумке архитекторов, площадка сможет трансформироваться для проведения других спортивных соревнований, а также концертов. Проектом предусмотрено благоустройство территории около арены.

«Завершение строительства высокотехнологичного и комфортного ледового комплекса позволит сформировать в Омске современный хоккейный кластер, включающий профессиональный клуб, новейшую вместительную арену, детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок, которая на сегодня уже объединяет 35 хоккейных коробок. Такой системный подход к развитию хоккея обеспечит рост популярности этого вида спорта в регионе, а также позволит находить и готовить талантливых игроков национального и международного уровня», - прокомментировал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Проекта реализуется на условиях частно-государственного партнёрства между «Газпром нефтью», правительством России и правительством Омской области.

На площадке хоккейной «Арены Омск» заложили фундамент

Добавим, что «Арена Омск» станет основной площадкой проведения молодежного чемпионата мира по хоккею. Активная подготовка к первенству уже ведется.

«”Арена Омск” является предметом повышенного внимания. Для нас этот проект — это и участие в качестве партнера в создании современной инфраструктуры в Омской области, и демонстрация того, что сегодня все вместе — государство, бизнес-партнеры, руководители субъектов федерации — могут и должны делать все необходимое для того, чтобы наша страна гордилась своими спортсменами. Новый проект аккумулирует самые современные технологии по уровню комфорта, доступности и условий, которые созданы», - резюмировал министр спорта России Олег Матыцин.

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