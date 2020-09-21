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У экс-губернатора Омской области подозревают коронавирус

Главная Общество
Омск
08:19 21 Сентября 2020
губернатор, вирус, регион
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омске госпитализирован бывший глава региона Леонид Полежаев. У него подозревают коронавирусную инфекцию.

«Леонид Константинович Полежаев действительно госпитализирован в ОКБ с подозрением на коронавирус. Состояние удовлетворительное. Ему оказывается вся необходимая помощь», - рассказали ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

Леонид Полежаев работал губернатором Омской области с 1991 по 2012 годы. В этом году ему исполнилось 80 лет.

Согласно вчерашнему сообщению областного оперативного штаба, число случаев заражения COVID-19 в Омской области достигло 10 249. Умерли 268 пациентов.

Фото: «Омск Здесь»

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