У экс-губернатора Омской области подозревают коронавирус

В Омске госпитализирован бывший глава региона Леонид Полежаев. У него подозревают коронавирусную инфекцию.

«Леонид Константинович Полежаев действительно госпитализирован в ОКБ с подозрением на коронавирус. Состояние удовлетворительное. Ему оказывается вся необходимая помощь», - рассказали ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

Леонид Полежаев работал губернатором Омской области с 1991 по 2012 годы. В этом году ему исполнилось 80 лет.

Согласно вчерашнему сообщению областного оперативного штаба, число случаев заражения COVID-19 в Омской области достигло 10 249. Умерли 268 пациентов.

Фото: «Омск Здесь»