Омскими трудными подростками займутся общественные воспитатели

В Омской области подростки, состоящие на учете в полиции, получат помощь со стороны общественных наставников. Об этом сообщает «Общественное телевидение России» со ссылкой на РИА «Новости».

Первые воспитатели подали заявления в региональное министерство образования. Стать ими могут любые жители - независимо от возраста и рода занятий. Отбор будет происходить на основе анкет, которые предоставят комиссии по делам несовершеннолетних, и пожеланий ребенка.

Как рассказала замминистра образования Омской области Оксана Груздева, с 2016 года в области проводится программа наставничества в отношении детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Новый институт общественных воспитателей станет логичным продолжением этой работы. Взрослые будут изучать особенности детей подросткового возраста, психологические, эмоциональные особенности детей с девиантным поведением, умение общаться с ребенком, умение найти подход к нему, выстроить диалог. Это будут небольшие видеокурсы, которые можно пройти в заочном формате», - сообщила она.

Конкретной программы для занятий с детьми нет. Наставники смогут сами планировать ее, опираясь на рекомендации минпросвещения РФ и психологов. И ребенок, и воспитатель могут отказаться от участия, если между ними не установился контакт.

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