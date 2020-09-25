Цикл travel-фильмов телеканала "Продвижение" стал лауреатом конкурса PROБРЕНД-2020

Цикл travel-фильмов "Самокат" телеканала "Продвижение" стал лауреатом II Международного маркетингового конкурса PROБРЕНД-2020 в номинации "Журналистский вклад в популяризацию туристских брендов", Конкурс проводится среди участников туристического рынка России и других стран. Церемония награждения победителей и призеров состоится 29 сентября в Конгресс-центре Торгово-Промышленной Палаты РФ.



Цикл телефильмов о туризме в России и за рубежом "Самокат" - это проект телеканала "Продвижение", стартовавший в 2016 году. Цикл представлен фильмами, рассказывающими о разных видах туризма: индустриальном, этнографическом, винном, горном, промышленном. Экскурсия по городу-призраку, тур в действующий крематорий или на кладбище, прогулка по трущобам, ночевка в тюремной камере, крестьянский труд в сельской глуши и много других захватывающих способов превратить самую обычную турпоездку в эксклюзивное приключение.

Фильмы из цикла не раз были отмечены призами всероссийских и международных кино- и телеконкурсов. В числе наград команды проекта: диплом "Особый взгляд в кинодокументалистике" Московского международного кинофестиваля "Вертикаль-2019", победа в номинации "Лучший монтаж" Международного фестиваля короткометражного документального кино Viva Film Festival в Боснии и Герцеговине (2019), спецпоказ на IV Международного кинофестиваля туристических фильмов в Баку, спецпоказ на XI Северокавказского открытого фестиваля кино и телевидения "Кунаки" в Абхазии, приз за "Лучший монтаж" на Международном кинофестивале этнографических фильмов в Румынии (Zlatna Festival), диплом Национальной премии "Моя земля Россия".

Программу можно посмотреть на сайте телеканала "Продвижение".