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Омский манеж получил право принимать матчи Олимп-ФНЛ

Главная Общество
Омск
15:54 25 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Крытый футбольный манеж «Красная звезда» в Омске прошел процедуру лицензирования после реконструкции. РФС разрешил проводить на арене матчи Олимп-ФНЛ. Теперь манеж соответствует современным стандартам: постелен газон стоимостью 40 млн рублей – длина искусственной травы 6 сантиметров.

Энергосберегающие системы освещения обеспечат игроков необходимым для комфортной игры уровнем света. На трибунах установлены кресла, которые раньше стояли в «Арене Омск». В общей сложности на модернизацию манежа направили 75 млн рублей.

Ожидается, что первый матч на обновленном стадионе «Иртыш» проведет 27 сентября против воронежского «Факела». Ранее им приходилось играть домашние матчи на стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедово.

Фото: vk.com/red_star_omsk55

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