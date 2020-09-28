Он очень скромен. Немногословен. Брата журналиста избегал и продолжает это делать. Его любимая фраза во время карьеры игрока: «Я своей игрой говорю на льду».

Штрих к портрету

Матч на льду СКК имени Блинова. Открытый чемпионат СНГ. Высшая лига. Сезон 1991 – 1992 года. «Авангард» впервые в своей истории играет в элите отечественного хоккея. Соперник «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Четвертая минута матча. Хозяева атакуют. На льду тройка Клемешов – Елаков – Цуканов. Круговерть у ворот кипера «автозаводцев» Ивашкина. С шайбой Елаков, он стягивает на себя двух защитников и отправляется к лицевому борту за воротами, туда в «ложу Гретцки». И бог его знает, что будет дальше, похоже накрыли омского нападающего… И тут, в мгновение, все переворачивается. Елаков делает, не глядя, скрытый пас на пятачок (между ног), где совершенно в одиночестве остается его партнер по тройке Юрий Клемешов (защитники же поехали за Елаковым). Бросок кистями и вынимай Ивашкин. Пять тысяч болельщиков и Ваш покорный слуга в едином порыве схватились за головы, а затем СКК чуть не раскололся от оваций. Стоя, все кто находился на трибунах, приветствовали и автора, и ассистента. Шедевральный гол! Вот в этой передаче весь Сергей Елаков. В той игре Сергей Анатольевич еще и мастерски исполнил буллит. А в первом для себя сезоне на высшем уровне стал лучшим бомбардиром команды, набрав в 30 играх – 22 очка (8 +14).

«Профессор» или «Омский Лала»

В Омске Сергея Елакова величали не иначе как «профессором», а еще именовали «наш Лала» в честь знаменитого чехословацкого нападающего – за умные руки и видение площадки. По настоящему о себе заявил Елаков в сезоне 1987/88, когда вместе с Эдуардом Поляковым и Игорем Жилинским составил ударную тройку «Авангарда», созданную с нуля тренером Леонидом Киселевым. Это звено болельщики вспоминают и поныне. Именно это атакующее сочетание при помощи пары защитников Виктор Архипов - Сергей Гуров плюс вратарь Сергей Храмцов во многом помогло омичам завоевать пропуск в первую лигу. В том чемпионате 23-летний центрфорвард набрал просто фантастическое количество очков – 96 в 64 матчах! В игре против челябинского «Металлурга», к примеру, на его счету было сразу 6 (3+3) очков.

Наше досье

Сергей Анатольевич Елаков

Родился 5 марта 1964 года. Воспитанник омского хоккея (тренер – Владимир Алексеев).

Нападающий. Мастер спорта международного класса. В сезонах 1982, 1988 – 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1999 гг. провел за «Авангард» 371 матч, забросил 129 шайб, сделал 189 передач, набрал 135 минуты штрафа. Лучший бомбардир Авангарда» сезонов 1988, 1992, 1993 годов. Третий призер Континентального Кубка 1999 года. Играл под № 11 (1988 – 1990, 1992, 1993, 1996), № 30 (1995), № 55 (1999).

Выступал за команды «Авангард- ВДВ» (Омск, 1996, 1999, 2001, провел 12 матчей, забросил одну шайбу); «Металлист» (Петропавловск, 1982, 1983, 1986, 1987, 206 матчей, 75 шайб); СКА (Новосибирск, 1984, 1985, 118 матчей, 57 шайб); «Лада» (Тольятти, 1991, 1996, 57 матчей, 19 шайб); «Курмаоста Лайонз» (Италия, 1994, 18 матчей, 10 шайб); «Рубин» (Тюмень, 1997, 1998, 2000, 99 матчей, 29 шайб).

Победитель турнира приз «Известий» в составе олимпийской сборной России (1992). Победитель Всемирной Универсиады (1989) и второй призер (1991) в составе студенческой сборной СССР. Обладатель Кубка мира 2004 года среди ветеранов в составе тюменского «Газовика» в категории «35+». Работал тренером «Авангард-ВДВ». Работал тренером в СК «Тополиный».

В высшем дивизионе провел 269 игр, забросил 76 шайб, сделал 115 передач, набрал 119 минут штрафа. Всего в чемпионатах разных лиг провел 881 матч, забросил 320 шайб.

«Авангард»

В конце 80-х наставник «Авангарда» Леонид Киселев создал тройку, которая на долгие годы стала для болельщиков образцовой. Это атакующее сочетание помогло омичам выбраться из второй лиги. Нельзя забывать, что вместе с форвардами ужас на вратарей соперника наводили защитники Виктор Архипов и Сергей Гуров. Замысловатые комбинации стали как магнитом притягивать публику на трибуны омского дворца. И до сих пор, говоря об идеальном взаимопонимании хоккеистов, болельщики со стажем вспоминают именно сочетание Сергея "профессора" Елакова. Это как первая любовь, такое не забывается.

Сергея Елакова порою называли мозгом пятерки. Он прекрасно дирижировал игрой, великолепно чувствовал партнеров, не жадничал. Для него чаще важнее было отдать голевой пас, чем забить самому. Отменно владел коньками, несмотря на невысокую скорость и клюшкой. Как-то заслуженный тренер России Николай Карпов сказал о Елакове: «Этот парень смог бы сыграть в любой команде».

Эдуард Поляков - Сергей Елаков - Игорь Жилинский

Ключ в успехе «Авангарда» был в игре его первой пятерки. Об этом знали все: игроки, болельщики, соперники. Но сколько не старались последние, сделать часто так ничего и не могли. К лучшим защитникам Сергею Гурову и Виктору Архипову поставили Эдуарда Полякова, Сергей Елакова и Игоря Жилинского. У многих игроков, чтобы найти взаимопонимание, сыграться, уходят месяцы. Ведущее звено «Авангарда» словно родилось, чтобы находиться на льду вместе. Они стали лидерами с первых матчей чемпионата, в отдельных матчах попросту не уходя со льда и вытаскивая игры на жилах. В своем первом сезоне это сочетание показало просто фантастический результат, записав на свой счет 290 очков! Из 301 заброшенных «Авангардом» шайб на счету этой пятерки оказалось 162!

Сергей Елаков – 96 (37+59) очков

Игорь Жилинский – 78 (57+21) очков

Эдуард Поляков – 50 (34+16) очков

Виктор Архипов – 35 (18+17) очков

Сергей Гуров – 31 (16+15) очко

Леонид Киселев, главный тренер «Авангарда»:

– Когда мы их впервые поставили вместе, то сразу же почувствовали, что «попали» в состав. Иметь такое звено было просто необходимо. Почти в каждом матче они забивали больше остальных. Конечно, ровно сбалансированный состав лучше, чем команда с явными солистами. Но подравнивать остальных надо по лидерам, а таких игроков нам не хватало.

Игорь Жилинский, нападающий «Авангарда»:

– После неудачного сезона в «Авангарде» в межсезонье произошли изменения в тренерском составе, изменились и принципы селекции. Коллектив собирался под задачу выхода в первую лигу, и задачу эту решил всего за один сезон. Само собой, нельзя говорить о том, что это случилось исключительно благодаря нашей тройке. Но игру мы тогда показывали действительно зрелищную. Прежде всего был идеально подобран центральный нападающий — Сергей Елаков. Его еще называли «Профессором», как Ларионова. Он любой тактический, технический момент мог выполнить блестяще. Эдуард Поляков был несколько моложе нас обоих, но голевое чутье и техническое оснащение имел отменные. Все вместе мы неплохо дополняли друг друга. Ну, и защитников, конечно же, нельзя забывать — Виктора Архипова и Сергея Гурова. Действовали мы всегда одной пятёркой.

Сергей Храмцов, вратарь «Авангарда»:

- Спокойнее всего мне игралось, когда на площадке была первая пятерка Архипов – Гуров, Поляков – Елаков – Жилинский. Виктор Архипов мой друг, самый спокойный из всех. Самый надежный и самый целенаправленный, играл строго. Всегда помнил в первую очередь об оборонительных функциях, хотя и любил атаковать. И не без успеха.

Сергей Гуров – капитан команды, истинный вожак. По-моему, он родился для того, чтобы им быть. Часто подключался в атаки, любил поиграть впереди, сохраняя при этом холодную голову.

Сергей Елаков – мозг пятёрки. Техничный, отлично дирижировал игрой, не жадничал. Для него чаще важнее было отдать голевой пас, чем забить самому. Великолепно чувствовал партнёров и даже, по-моему, раньше них самих знал, в какой точке каждый из них окажется в следующее мгновение.



Игорь Жилинский – работяга. Физически крепкий, любил силовую борьбу, всегда был в гуще событий. Никогда не давал спуску грубияну. А это иногда в психологическом плане действовало лучше, чем двухминутная игра в большинстве.



Эдуард Поляков – играл до этого в Усть-Каменогорске, там особо не выделялся. В «Авангарде» за сезон возмужал, почувствовал себя лидером. Обладал хорошей техникой, скоростью и смелостью. Случалось, что в одиночку обыгрывал всю пятёрку соперника.

Хоккейный путь.

За «Авангард» Сергей Елаков с перерывами отыграл почти 10 сезонов. Проведя 371 матч, он набрал 318 очков, забросив 129 шайб и сделав 189 передач. По итогам трех сезонов (1988, 1992, 1993) выигрывал спор лучших бомбардиров клуба. Вместе с «Авангардом» становился третьим призером Континентального Кубка 1999 года, играл в составе команды, завоевавшей в 1996 году бронзовые медали чемпионата Межнациональной хоккейной лиги. Большую часть сезона-1995/96 Елаков отыграл в Омске, после чего перешел в «Ладу».

«Авангард» взял бронзу, «Лада» – золото, но хоккеист не получил ни ту, ни другую медаль. Помимо «Авангарда» в богатой карьере Елакова были и другие команды. Это «Металлист»(Петропавловск), СКА(Новосибирск), «Лада» (Тольятти), «Рубин» (Тюмень), итальянский клуб «Курмаоста Лайонз». В них он также почти всегда был на первых ролях, о чем красноречиво говорят цифры: 320 шайб в чемпионатах разных лиг. За какой бы клуб не играл Елаков, он всегда оставался профессионалом. В одном из матчей, выступая за «Металлист», он забросил три шайбы родному «Авангарду», и сделал это в родном городе. Защищая же цвета «Лады», оформил в ворота «Авангарда» дубль.

Роман со сборной

Дважды в составе студенческой сборной СССР участвовал Сергей Елаков в играх Всемирной Универсиады, где становился победителем (1989) и вторым призером (1991). В последние дни 1989 года Елаков усилил челябинский «Трактор», который совершал турне по Германии. Уральцы в пяти матчах одержали пять побед.

В 28 лет Сергей дебютировал в составе олимпийской сборной России, став победителем турнира на Приз газеты «Известия». Под руководством легендарного Виктора Тихонова в той сборной играли Борис Миронов, Валерий Никулин, Евгений Наместников, Сергей Гомоляко, Валерий Карпов, Валентин Морозов, Андрей Потайчук... В четырех матчах сибиряк набрал три очка по системе (гол + пас) одна заброшенная шайба и две голевые передачи. На столичный лед в форме сборной на турнире «Снеговика» Сергей выходил в центре с челябинцами Гусмановым и Карповым.

Съездил Сергей и за океан. В 1992-1993 годах в составе все той же сборной Тихонова сыграл 10 матчей против олимпийской сборной Канады Дейва Кинга. В этих встречах омич отличился 4 раза сам и 6 раз ассистировал партнерам. Набрав в итоге 10 баллов, войдя в пятерку лучших бомбардиров той сборной (олимпийской или второй).

Тихонов тогда высоко оценил умение центрального нападающего из Омска. Вот как вспоминал великий наставник про игру Елакова:

«Золотая голова, катание и руки просто на уровне лучших мастеров страны. На площадке партнере найти передачей для него не проблема. Такое ощущение, что глаза на затылке. А вот канадцы поймать его у борта не могли. Он уходил от их силовых приемов в последний момент, одним движением…» Ну а далее травма и все надежды на дальнейшее выступления под знаменами национальной команды становятся эфемерными.

На данный момент

По завершению карьеры Сергей Анатольевич остался в родном городе. В нулевых Елаков работал тренером сначала в детской школе, а затем фарм-клубе «Авангарда». В настоящее время проводит мастер-классы для детей на катке «Тополиный», который ныне носит имя Леонида Киселева. Елаков по приглашению играет в различных матчах любительских лиг города. Блеснул своим неувядающим мастерством «профессор» и на матче, который был посвящен 65-летию омского хоккея. В той игре приняли участие хоккеисты действующего состава команды и легенды клуба. За команду «Звезды омского хоккея» сыграли Максим Сушинский, Александр Прокопьев, Дмитрий Затонский, Дмитрий Рябыкин, Олег Твердовский, Павел Патера, Томаш Власак, Равиль Якубов, Алексей Калюжный, Сергей Гусев. Кроме того, в состав вошли и ветераны: Григорий Бердышев, Евгений Шастин, Николай Мариненко, Константин Маслюков, Юрий Панов, Игорь Дякив и Сергей Елаков, Сергей Храмцов и Максим Соколов. Обычно в таких матчах счет не важен, но… «Звезды омского хоккея» выиграли (9:8), а наш герой сам забил и как говорят в хоккее - три отдал.

Еще один штрих. Аукцион к юбилею

Эксклюзивный свитер экс-нападающего омского «Авангарда» Максима Сушинского оказался самым дорогим лотом благотворительного аукциона звезд омского хоккея. Экипировка СУ-33 была продана за 20 500 рублей.

Вторым по популярности стал свитер нападающего Григория Бердышева. Он ушел с молотка за 12 500 рублей. 10 500 рублей было заплачено за джерси с фамилией Сергея Елакова. Как говориться почувствуй вкус. За 65 лет Елаков в истории Омского хоккея ценится выше многих звезд…

В стать использовались материалы из личного архива автора.

Болейте за наших и будьте здоровы.

Павел Сергеевич

фото: группа ХК Авангард Омск в ВК