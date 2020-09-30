Черные лебеди в Омске решили размножаться не по сезону

Самка черного лебедя в омском зоопарке «Детского ЭкоЦентра» неожиданно снесла яйцо в конце сентября, хотя период размножения у этих птиц приходится на зиму – весну. Об этом сообщается в группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

«Черные лебеди вдруг собрались размножаться. На дворе почти октябрь, в феврале у них уже была кладка, но внезапно они решили еще раз испытать судьбу, и вчера самка снесла яйцо. У них там, в Австралии, у антиподов, все не так, как у всех. Но наши вообще все попутали. Вместо рекомендованных зимних месяцев решили отличиться в сентябре. И теперь потенциальный папаша охраняет пока единственное яйцо», - говорится в сообщении.

При этом в «Детском ЭкоЦентре» отметили, что «надежды на благополучное завершение процесса естественным путем немного», так как высиживать на улице им уже просто некогда, погода не позволит.

Фото «ВКонтакте»