30 сентября
Омск
погода +12 °C
79.68
 
€ 93.02
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Черные лебеди в Омске решили размножаться не по сезону

Главная Общество
Омск
12:28 30 Сентября 2020
омск, зоопарк, птица
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Самка черного лебедя в омском зоопарке «Детского ЭкоЦентра» неожиданно снесла яйцо в конце сентября, хотя период размножения у этих птиц приходится на зиму – весну. Об этом сообщается в группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

«Черные лебеди вдруг собрались размножаться. На дворе почти октябрь, в феврале у них уже была кладка, но внезапно они решили еще раз испытать судьбу, и вчера самка снесла яйцо. У них там, в Австралии, у антиподов, все не так, как у всех. Но наши вообще все попутали. Вместо рекомендованных зимних месяцев решили отличиться в сентябре. И теперь потенциальный папаша охраняет пока единственное яйцо», - говорится в сообщении.

При этом в «Детском ЭкоЦентре» отметили, что «надежды на благополучное завершение процесса естественным путем немного», так как высиживать на улице им уже просто некогда, погода не позволит.  

Фото «ВКонтакте»

Общество / НОВОСТИ

Пресс-конференция «Аварийность на дорогах» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

30 Сентября 2020 г.
В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция на тему аварийной ситуации на дорогах.

Пресс-конференция «Новые уловки мошенников» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

28 Сентября 2020 г.
В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная теме мошенничеств.
Новости Омска: Омский манеж получил право принимать матчи Олимп-ФНЛ

Омский манеж получил право принимать матчи Олимп-ФНЛ

25 Сентября 2020 г.
Арена «Красная звезда» прошла процедуру лицензирования
Новости Омска: Цикл travel-фильмов телеканала "Продвижение" стал лауреатом конкурса PROБРЕНД-2020

Цикл travel-фильмов телеканала "Продвижение" стал лауреатом конкурса PROБРЕНД-2020

25 Сентября 2020 г.
Конкурс проводится среди участников туристического рынка России и других стран.
Новости Омска: Омскими трудными подростками займутся общественные воспитатели

Омскими трудными подростками займутся общественные воспитатели

21 Сентября 2020 г.
Первые заявки уже поданы в региональное министерство образования
Новости Омска: У экс-губернатора Омской области подозревают коронавирус

У экс-губернатора Омской области подозревают коронавирус

21 Сентября 2020 г.
Госпитализирован Леонид Полежаев
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: В Омске зафиксировано превышение ПДК по сероводороду

В Омске зафиксировано превышение ПДК по сероводороду

29 Сентября 2020 г.
В некоторых районах концентрации вредных веществ превышены почти в 3 раза
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru