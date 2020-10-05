Коронавирус обнаружен у губернатора Омской области Александра Буркова. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошёл тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», - сообщил глава региона.

Он намерен соблюдать режим самоизоляции и работать дистанционно.

Согласно последним данным, за время пандемии в Омской области было выявлено 11410 случаев COVID-19, скончались 308 человек.

Фото vk.com