Коронавирус обнаружен у губернатора Омской области Александра Буркова. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошёл тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», - сообщил глава региона.
Он намерен соблюдать режим самоизоляции и работать дистанционно.
Согласно последним данным, за время пандемии в Омской области было выявлено 11410 случаев COVID-19, скончались 308 человек.
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