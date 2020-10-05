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Омские перевозчики из-за пандемии подняли цены на проезд

Главная Общество
Омск
15:55 5 Октября 2020
автобусы, омск
Автор: Sibnovosti.ru
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«Омские перевозчики» подняли цены на проезд в автобусах. Решение было принято на заседании совета саморегулируемой организации, которая обслуживает 62 маршрута. Для пенсионеров и студентов я билет будет стоить 25 рублей при расчете льготным электронным проездным билетом. Тариф для школьников – 22 рубля. Для всех остальных пассажиров стоимость поездки составит 27 рублей. Перевозчики объясняют, что вынуждены поднять цены на проезд из-за нестабильной экономической ситуации в условиях пандемии.
 
«Предприниматели, занятые в частном секторе пассажирских перевозок, не имеющие финансовой подпитки из городского бюджета, понесли самые ощутимые потери. Наши неоднократные обращения в органы власти о повышении компенсационных выплат за перевозку льготников с 18 до 22 рублей не были услышаны. Отказаться от перевозки пассажиров, которые имеют льготы за проезд в общественном транспорте, нам не позволяет социальная ответственность. Но и нести постоянные убытки мы тоже не можем», - заявил председатель совета СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян.
 
Отметим, что новые тарифы в омских маршрутках начинают действовать с сегодняшнего дня.
 
Фото: "Омск Здесь"
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