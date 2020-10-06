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Омичка шьет гамаки для крыс

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Омск
11:40 6 Октября 2020
омск, животные, отдых
Фотография © «Омск Здесь»
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Дарья Трунова учится на ветеринарного врача в Омском Аграрном университете. Серьёзное увлечение крысами у неё началось со времён учёбы в колледже, передает агентство «Омск Здесь».

На посвящении в студенты ребятам подготовили банку с крысами, в которую необходимо было окунуть руки. Одного из грызунов Даша спасла, забрала домой, стала изучать нового питомца и собирать всё больше информации об этом виде и правилах его содержания.

«Я поняла, что крысы очень интересные животные. Мне понравилось с ними проводить время, ухаживать, наблюдать за их интересной и необычной физиологией. Меня привлекает, что они не просто так в природе живут. У них стаи, есть иерархия: главная крыса, малыши, которые только пытаются понять, кто они есть. Чем-то даже на людей похожи, потому что тоже стремятся достичь определённые цели. Они любят результат. Крыса не будет бегать в колесе как белка. Ей лучше разрушить что-нибудь, чтобы оно было сломано. Мне нравится, что крысы такие интересные, живые и очень общительные», - рассказала  Дарья.

Девушка сама готовит сбалансированный корм и шьёт гамаки и домики как для своих крыс, так и на продажу. Девушка часто бесплатно отправляет гамаки волонтёрам, которые помогают крысам. Это самая востребованная вещь в холодное время года, особенно для лысой породы крыс.

«Когда я проходила курс кормления животных у себя в вузе, то подумала, почему бы не сделать корм самой, сбалансировать. Я провела некоторую аналитику сырья и составила свой корм. Сначала мы делали его только своим крысам, а потом ребята, которые смотрят канал, стали интересоваться и покупать. Так же получилось и с гамаками. Крысам нравятся норы и полежать, попрыгать на тёплом гамаке. Это физиология животных, поэтому я поддерживаю, чтобы люди покупали крысам различные штучки такие. Люди заказывают гамаки и домики вместе с кормом. Домик, который в магазине с огромной наценкой стоит 1200 рублей, у нас можно купить за 200, поэтому заказывают даже из стран ближнего зарубежья», - рассказала будущий ветеринар.

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